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23.05.2021 06:50
Рубрика: Общество

Врач рассказала, о чем предупреждает тяга к соленому

Текст: Оксана Грибанова

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная предупредила, что возникающее без всяких видимых причин непреодолимое желание съесть что-то сладкое или соленое имеет объяснение.

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Что касается сладкого, то его организм, как правило, требует после умственной или физической нагрузок. С соленым все сложнее. Во-первых, следует обратить внимание, как часто возникает подобное желание, передает радио Sputnik.

"Возможно, в рационе не хватает хлора, потому что многие люди боятся соли и ограничивают каким-то образом свой рацион", - отметила специалист.

Во-вторых, надо оценить потребность солить пищу, тягу к пересаливанию.

"Если люди переедают соли, добавляют ее все больше, но еда все равно кажется несоленой, то стоит искать серьезные заболевания. Как правило, это заболевания надпочечников", - объяснила специалист, добавив, что "такие случаи бывают довольно редко".

Наука Общество Здоровье

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