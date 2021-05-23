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23.05.2021 19:23
Рубрика: Общество

Плати или не смотри

YouTube введет налоги для блогеров и добавит рекламу в ролики
Текст: Юлия Акиньшина
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(8462)
С 1 июня 2021 года во все видео на YouTubе, даже не подключенные к партнерской программе, видеохостинг будет вставлять рекламу. Об этом сообщается в разделе "Условия использования" на сайте компании.
Фото: Robyn Beck / AFP Фото: Robyn Beck / AFP
Фото: Robyn Beck / AFP

При этом весь доход от рекламных вставок в ролики на каналах, которые недостаточно популярны или не стремятся к получению прибыли от своего контента, будет идти в бюджет YouTube. В США эти правила работают уже с ноября 2020 года.

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Кроме того, будут введены налоги для блогеров, живущих за пределами США. Полученная от просмотров в США прибыль будет облагаться налогом. Речь идет не только о прямых просмотрах, но и о доходах, полученных через YouTube Premium, cуперчат и спонсорство.

Блогеры должны до 31 мая 2021 года предоставить налоговую информацию рекламному сервису AdSense. При этом российские авторы не будут облагаться сборами в пользу американской казны, поскольку между Россией и США заключено соглашение, исключающее двойное налогообложение. Однако если пользователь не передаст AdSense данные до конца мая, все доходы будут облагаться налогом по ставке до 24%. То есть налог будет удерживаться со всей суммы, а не только с дохода, который получен за счет просмотра контента в США.

"Введение подобного налога, несомненно, подстегнет YouTube усовершенствовать свои технологии, что позволит блогерам второго и последующих эшелонов увеличить свои доходы, и, как следствие, расценки на рекламные интеграции", - говорит директор по развитию "СоцМедиаМаркетинг" Евгений Кончаков.

О намерении удерживать налоги от монетизации, полученной за просмотры в США, YouTube сообщил еще в марте, ссылаясь на изменения в налоговом законодательстве в Штатах.

Эксперты не удивлены решением видеохостинга. "Думаю, что все платформы будут все более активно "углублять" монетизацию. Причем в самое ближайшее время это может ударить по создателям контента, которые все еще во многом генерируют "сверхприбыль" и как раз на эту "сверхприбыль" платформы и начнут свою охоту", - считает управляющий директор Twiga Россия Сергей Оганджанян.

С его словами согласен и CEO SA Digital Александр Русинчук. Он отмечает, что в рекламном блоке перед видео часто стали появляться сразу два ролика подряд, что говорит о нехватке рекламного инвентаря в текущей конфигурации партнерской программы.

24 процента составит ставка налога для блогеров, которые не передадут в AdSense необходимую информацию до конца мая

Новые правила скажутся и на потребителях контента, которые, чтобы избавиться от большого количества прерывающих видео рекламных объявлений, будут вынуждены соглашаться на оформление платной подписки YouTube Premium, полностью отключающей рекламу в любых роликах на платформе, считает Кончаков.

Доходы от рекламы на YouTube по-прежнему являются привлекательными для российских блогеров. По данным BloggerBase, в 2020 г. объем российского рынка YouTube вырос в два раза по сравнению с 2019 г. и составил 12,6 млрд руб. Пандемия стимулировала рост спроса на контент и, как следствие, на рекламу в интернете.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Юлия Акиньшина
Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии YouTube

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