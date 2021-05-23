Запуск ракеты "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb запланирован на 27 мая

В 01:00 мск в понедельник, 24 мая, на космодроме Восточный начнется вывоз на стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 36 космическими аппаратами OneWeb. Ракета будет транспортирована из монтажно-испытательного корпуса и установлена в вертикальном положении на стартовом столе. После этого специалисты дочерних организаций госкорпорации "Роскосмос" начнут работы по графику первого стартового дня.

Запуск этой ракеты с дальневосточного космопорта запланирован на 20:43 мск 27 мая. Накануне госкомиссия приняла решение вывезти "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи на стартовый стол. Об этом написал в Twitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, "На космодроме Восточный Госкомиссия приняла решение на вывоз ракеты космического назначения с 36 космическими аппаратами OneWeb на стартовый комплекс в 01:00 мск 24.05.2021", - поделился Рогозин на своей странице.

Как сообщили в Роскосмосе, это будет четвертый полностью коммерческий пуск с российского космодрома Восточный, реализуемый по контрактам Главкосмоса (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace (оператор запусков космических аппаратов OneWeb с использованием ракеты-носителя "Союз") и компанией Starsem для OneWeb с данного космодрома.