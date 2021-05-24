Александр Бастрыкин обсудил работу Судебно-экспертного центра СК

Судебно-экспертный центр в Следственном комитете появился совсем недавно и в понедельник, 24 мая, впервые обсуждали его работу. Главе ведомства о результатах работы учреждения доложил и.о. директора СЭЦ Анатолий Багмет. И он назвал такие цифры: с сентября 2020 года экспертами учреждения проведены более 2000 молекулярно-генетических экспертиз и более 500 исследований, в ходе которых выявлено свыше 37 000 объектов биологического происхождения.

Что стоит за этими цифрами? По результатам проведенных молекулярно-генетических экспертиз за этот период идентифицированы более 700 человек, причастных к совершению преступлений. Также установлена личность 100 погибших, которые оставались неизвестными. За этот период на учет в федеральную базу данных геномной информации поставлено свыше 1 100 генетических профилей следов с мест происшествий, а также проверено более 20 000 генетических профилей проверяемых граждан.

Председатель Следственного комитета подчеркнул, что в первую очередь необходимо уделить особое внимание проведению экспертиз, которые носят безотлагательный характер. А ещё глава ведомства обратил внимание, что СЭЦ СК не должен подменять другие экспертные учреждения в нашей стране, а должен "осуществлять свою деятельность в соответствии с компетенцией Следственного комитета, который и создавался для расследования сложных и общественно значимых уголовных дел".

Бастрыкин отметил, что сейчас в СЭЦ СК уже работают 4 эксперта, имеющих 4 допуска на право проведения экспертиз, 88 экспертов имеют допуск на проведение 3 видов экспертиз и 171 эксперт - 2 допуска.

Бастрыкин отдельно остановился на оперативном взаимодействии между экспертами СЭЦ и криминалистами Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК, указав на необходимость дальнейшей совместной разработки методик, теории и практики проведения судебной экспертизы.