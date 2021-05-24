BBC: Вакцины Pfizer и AstraZeneca хорошо защищают от индийского штамма

Исследование показало, что вакцины против коронавируса Pfizer и AstraZeneca очень эффективны после двух доз против варианта, выявленного в Индии, сообщает BBC.

"Два укола любой из этих вакцин дают такой же уровень защиты от симптоматического заболевания от индийского варианта коронавируса, как и для кентского ("британского" - прим. ред.). Однако обе вакцины были эффективны только на 33% против индийского варианта через три недели после первой дозы. Это по сравнению эффективностью в 50% против варианта Кента", - такие выводы ученых приводит издание.

Агентство Public Health England (PHE), которое проводило исследование, заявило, что вакцины, вероятно, будут еще более эффективными для предотвращения тяжелого течения заболевания, требующего госпитализации, а также летального исхода.

Вакцина Moderna также используется в Великобритании с апреля, но в исследовании она не принимала участия, так как число людей, получивших ее, было "слишком мало".

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что полученные результаты сделали его " более уверенным" в том, что заключительный этап смягчения ограничений в Англии может состояться 21 июня. При этом получение обеих доз вакцины "абсолютно жизненно важно", добавил он.