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24.05.2021 18:54
Рубрика: В мире

Беларусь высылает посла Латвии и всех сотрудников дипмиссии

Текст: Юрий Когалов
Эйнарс Семанис. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Эйнарс Семанис. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Эйнарс Семанис. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Власти Беларуси приняли решение выслать из страны всех сотрудников посольства Латвии, включая руководителя дипмиссии. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Фото: AFP
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По его словам, о данном решении было объявлено послу Эйнарсу Семанису, который был вызван сегодня в МИД в связи с оскорблением государственного флага Беларуси, произошедшем в Риге. "Очень прискорбно, что в этом инциденте принял участие наряду с мэром города Риги министр иностранных дел Латвии - ведомства, которое в принципе должно работать не на разделение, а на сближение народов", - отметил Макей, добавив, что послу был заявлен решительный протест в связи с этой ситуацией. Сам факт замены государственного флага Беларуси на чемпионате мира по хоккею на бело-красно-белую символику министр назвал актом вандализма.

"Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа", - заявил Макей.

"Послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов и оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - сообщил глава МИД.

Рига уже объявила, что зеркально ответит на высылку своих дипломатов.

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