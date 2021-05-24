Беларусь высылает посла Латвии и всех сотрудников дипмиссии

Власти Беларуси приняли решение выслать из страны всех сотрудников посольства Латвии, включая руководителя дипмиссии. Об этом, как передает БЕЛТА, сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

По его словам, о данном решении было объявлено послу Эйнарсу Семанису, который был вызван сегодня в МИД в связи с оскорблением государственного флага Беларуси, произошедшем в Риге. "Очень прискорбно, что в этом инциденте принял участие наряду с мэром города Риги министр иностранных дел Латвии - ведомства, которое в принципе должно работать не на разделение, а на сближение народов", - отметил Макей, добавив, что послу был заявлен решительный протест в связи с этой ситуацией. Сам факт замены государственного флага Беларуси на чемпионате мира по хоккею на бело-красно-белую символику министр назвал актом вандализма.

"Послу вручена соответствующая нота протеста. Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа", - заявил Макей.

"Послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов и оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - сообщил глава МИД.

Рига уже объявила, что зеркально ответит на высылку своих дипломатов.