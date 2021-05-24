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24.05.2021 19:37
Рубрика: В мире

"Белавиа" отменила полеты в Литву

Текст: Юрий Когалов

Компания "Белавиа" на месяц приостанавливает осуществление рейсов в Литву. Об этом сообщает на сайте авиаперевозчика.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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"В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов Belavia в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс с 03.00 25 мая 2021 года до 02.59 26 июня 2021. Мы приносим свои извинения, а также сожалеем о ситуации, сложившейся по абсолютно не зависящим от нас причинам", - отмечается на сайте компании.

Перевозчик обещает вернуть пассажирам полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. "Для этого необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов", - уточнили в "Белавиа".

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