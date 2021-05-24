"Белавиа" отменила полеты в Литву

Компания "Белавиа" на месяц приостанавливает осуществление рейсов в Литву. Об этом сообщает на сайте авиаперевозчика.

"В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов Belavia в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс с 03.00 25 мая 2021 года до 02.59 26 июня 2021. Мы приносим свои извинения, а также сожалеем о ситуации, сложившейся по абсолютно не зависящим от нас причинам", - отмечается на сайте компании.

Перевозчик обещает вернуть пассажирам полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. "Для этого необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов", - уточнили в "Белавиа".