Более 50 человек стали победителями конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций"

Победителями конкурса "Лидеры интернет-коммуникаций" стали 52 человека. На церемонии закрытия первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко подчеркнул, что это первый конкурс в платформе "Россия - страна возможностей", где женщины разгромили мужчин.

"У нас на старте заявок было поровну, даже по-честному - девушек 49%, мужчин - 51%. Среди победителей девушек - 70%"", - сказал он.

Все в конкурсе приняли участие 13,5 тысячи человек, а в финал вышли только 137. "Из 13 тысяч 137 человек, то есть один процент, это по все правилам отбора, - лучшие из лучших", - обратился Кириенко к участникам конкурса.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что конкурс решает кадровые вызовы. "Я рад, что в этой сложной, но важной работе есть правительство, есть вы - надежные партнеры, есть наши надежные партнеры - АНО "Диалог", АНО "Россия - страна возможностей", - сказал он.

Конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений цифровой сферы для их дальнейшего развития и трудоустройства. Победители получат возможность трудоустройства в АНО "Диалог" и пресс-службы региональных органов исполнительной власти. Кроме того они могут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также стать участником образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций на базе мастерской управления "Сенеж" - первой ступени "Высшей школы интернет-коммуникаций".