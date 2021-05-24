Указ главы Республики Бурятия от 21 мая 2021 года № 145 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020 № 140, от 30.06.2020 № 146, от 03.07.2020 № 151, от 06.07.2020 № 153, от 20.07.2020 № 158, от 20.07.2020 № 159, от 23.07.2020 № 163, от 03.08.2020 № 172, от 07.08.2020 № 175, от 11.08.2020 № 176, от 21.08.2020 № 185, от 27.08.2020 № 187, от 07.09.2020 № 197, от 11.09.2020 № 202, от 11.09.2020 № 203, от 18.09.2020 № 204, от 25.09.2020 № 205, от 02.10.2020 № 214, от 03.10.2020 № 215, от 08.10.2020 № 220, от 13.10.2020 № 223, от 16.10.2020 № 226, от 18.10.2020 № 227, от 29.10.2020 № 230, от 03.11.2020 № 234, от 06.11.2020 № 238, от 13.11.2020 № 243, от 24.11.2020 № 250, от 27.11.2020 № 251, от 08.12.2020 № 255, от 15.12.2020 № 258, от 21.12.2020 № 261, от 30.12.2020 № 278, от 06.01.2021 № 1, от 13.01.2021 № 2, от 19.01.2021 № 5, от 25.01.2021 № 14, от 27.01.2021 № 18, от 01.02.2021 № 30, от 08.02.2021 № 38, от 15.02.2021 № 45, от 18.02.2021 № 47, от 26.02.2021 № 57, от 03.03.2021 № 60, от 17.03.2021 № 81, от 26.03.2021 № 91, от 30.03.2021 № 95, от 06.04.2021 № 99, от 13.04.2021 № 101, от 24.04.2021 № 125):

1.1. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

"4.4. Гражданам Российской Федерации, прибывающим из зарубежных стран (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения):".

1.2. Дополнить пунктом 4.4.3 следующего содержания:

"4.4.3. В срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации пройти повторное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/l). Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.

До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).".

1.3. В пункте 5:

1.3.1. Абзац второй признать утратившим силу.

1.3.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"Ограничения, установленные абзацем первым настоящего пункта, не распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по приему и размещению организованных туристических групп в рамках развития внутреннего и въездного туризма на территории Республики Бурятия, при строгом соблюдении рекомендаций по профилактике распространения COVID-19 и в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством туризма Республики Бурятия по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия, а также на проведение массовых культурных, спортивных, туристических мероприятий, организованных на открытом воздухе, при условии обеспечения контроля доступа участников и зрителей на мероприятия при наличии лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, методом ИХА (иммунохроматографический анализ), полученного не ранее чем за 72 часа до начала проведения указанных мероприятий, либо при представлении документа о перенесенном не ранее чем за шесть месяцев до начала проведения указанных мероприятий заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо при представлении участниками и зрителями сертификата (иного документа) о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции, а также при соблюдении требований профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

1.4. Абзац восьмой пункта 8 изложить в следующей редакции:

"При организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий на территории Республики Бурятия, в том числе на открытом воздухе (без использования раздевалок, иных помещений совместного пребывания граждан), уведомлять Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия о проведении данных мероприятий и осуществлять допуск участников при наличии лабораторного обследования участников, членов команд, сопровождающих лиц на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, методом ИХА (иммунохроматографический анализ), полученного не ранее чем за 72 часа до начала проведения указанных мероприятий, либо при представлении участниками, членами команд, сопровождающими лицами документа о перенесенном не ранее чем за 6 месяцев до начала проведения указанных мероприятий заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо при представлении участниками, членами команд, сопровождающими лицами сертификата (иного документа) о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции.".

1.5. Абзац девятый пункта 8 признать утратившим силу.

1.6. Дополнить пунктом 10.16.1 следующего содержания:

"10.16.1. В случае привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан обеспечить проведение дополнительных профилактических мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями МР 3.1/2.2.0223-20 "Изменения № 1 в МР 3.1/2.2.0172/2-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников строительной отрасли".".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.С.Цыденов







