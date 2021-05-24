Цены на загородные участки отстают от спроса

Спрос на загородные участки в России за год вырос почти на 40%. Чаще всего россияне приобретают землю для дальнейшего строительства своего дома. В апреле на долю таких клиентов пришлось более половины всех запросов (66%), отметил RT руководитель направлений первичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимость" Дмитрий Алексеев.

Высокий интерес граждан к участкам в пригороде аналитики связывают с переходом на удаленку, а также с инициативами правительства. В частности, речь идет о программах льготных кредитов для семей с детьми.

Наиболее активно, по данным Российской гильдии риелторов, земельные участки сейчас покупают в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также в Краснодарском крае. "Граждане постепенно приходят к пониманию того, что за городом можно купить участок и построить полноценный дом площадью 100-200 кв. м по цене небольшой квартиры в черте города", - рассказали в пресс-службе организации.

Резкий рост спроса на загородную недвижимость не привел к существенному подорожанию загородных объектов. По данным "Авито Недвижимость", за последний год средняя цена за сотку земли под ИЖС выросла всего на 2% - до 39,9 тысячи рублей. В ближайшее время из-за программы льготной ипотеки цены могут еще вырасти, однако по итогам года, по мнению экспертов, рост останется в пределах инфляции - 5-6%.