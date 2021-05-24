Чехия добилась решения о закрытии шахты в Польше

Польша отказалась исполнять решение суда Европейского Союза о закрытии одной из крупнейших шахт страны по добыче бурого угля. Причина: судьи вынесли приговор, не считаясь с тем, что местные жители лишатся работы, а три миллиона польских домов - электричества.

С судебным иском против Варшавы выступила в конце февраля соседняя Чехия. Все дело в том, что шахта "Туров" в городе Богатыня находится практически на границе - в 15 километрах от крупного чешского города Либерец. Прага уже давно добивается от Варшавы запрета на расширение добычи угля на этой шахте, которая, по мнению чешской стороны, наносит серьезный ущерб экологии северных регионов Чехии.

Поляки отвечают, что "Туров" - крупнейший работодатель и снабжает углем соседнюю электростанцию. В случае закрытия этих предприятий, производящих 7 процентов потребляемой в Польше электроэнергии, работу потеряют около пяти тысяч человек. Поэтому, несмотря на тлеющий конфликт, поляки без консультаций с чешской стороной продлили разрешение на добычу угля до 2026 года. Последовавшие за этим польско-чешские консультации ни к чему не привели, и чехи пожаловались в суд Европейского Союза. В поданном 26 февраля иске говорится о том, что загрязнение воздуха и подземных вод в районе Турова представляет реальную угрозу здоровью жителей Чехии.

"Иск против другого государства - члена Евросоюза - это крайняя мера. В истории ЕС такое случалось от силы несколько раз. Но этот шаг необходим для защиты наших граждан, поскольку Польша до сих пор не выполнила предъявленные нами требования в отношении защиты окружающей среды", - пояснял глава минприроды Рихард Брабец. Одновременно с иском чехи попросили суд о применении временных мер - немедленной приостановке деятельности шахты - до рассмотрения существа дела. И суд с этим требованием согласился. В Польше это вызвало эффект разорвавшейся бомбы. "Шахты не закрывают на время. Это необратимый процесс. То есть мы должны полностью закрыть шахту, закрыть электростанцию и лишить жизни целый регион!" - возмущалась евродепутат от Польши Анна Залевская. А премьер Матеуш Моравецкий предупредил, что "правительство не собирается предпринимать действия, угрожающие энергетической безопасности Польши". Теперь, по информации экспертов газеты Dziennik Gazeta Prawna, у польских властей осталось два варианта: договориться с руководством Чехии о мировом соглашении или начать судебную тяжбу с Евросоюзом.