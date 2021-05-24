Депутат: Деревянному домостроению мешает отсутствие инфраструктуры

Развитию деревянного домостроения, которое призвано, в том числе, обеспечить спрос на необработанную древесину, запрещенную с 1 января 2022 года к экспорту, мешает отсутствие инфраструктуры и денег у муниципалитетов. Парламенту и правительству предстоит предусмотреть программу по поддержке ее создания, рассказал журналистам в ходе всероссийского молодежного форума "Экосистема" депутат, председатель экспертного совета по лесопромышленному комплексу и деревообрабатывающей промышленности Госдумы Алексей Канаев.

"Есть мощности для выпуска домокомплектов, есть спрос на них, сейчас начинает развиваться ипотека на деревянное домостроение, - перечислил Алексей Канаев. - Но при этом отсутствие денег у органов местного самоуправления на то, чтобы к новым кварталам подвести базовую инфраструктуру - дорогу, электричество - сдерживает развитие индивидуального жилищного строительства, в том числе и деревянного".

Спрос на деревянные дома получит дополнительный стимул за счет программы льготой ипотеки, а проекты такой застройки - программой поддержки создания инфраструктуры для таких кварталов, это будет реализовано Госдумой и правительством в рамках бюджетного процесса, заверил Алексей Канаев.