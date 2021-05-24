Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Алексей Дуэль 
18:33 24.05.2021

Депутат: Деревянному домостроению мешает отсутствие инфраструктуры

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Развитию деревянного домостроения, которое призвано, в том числе, обеспечить спрос на необработанную древесину, запрещенную с 1 января 2022 года к экспорту, мешает отсутствие инфраструктуры и денег у муниципалитетов. Парламенту и правительству предстоит предусмотреть программу по поддержке ее создания, рассказал журналистам в ходе всероссийского молодежного форума "Экосистема" депутат, председатель экспертного совета по лесопромышленному комплексу и деревообрабатывающей промышленности Госдумы Алексей Канаев.

Путин призвал проработать механизм реализации изъятой древесины

"Есть мощности для выпуска домокомплектов, есть спрос на них, сейчас начинает развиваться ипотека на деревянное домостроение, - перечислил Алексей Канаев. - Но при этом отсутствие денег у органов местного самоуправления на то, чтобы к новым кварталам подвести базовую инфраструктуру - дорогу, электричество - сдерживает развитие индивидуального жилищного строительства, в том числе и деревянного".

Спрос на деревянные дома получит дополнительный стимул за счет программы льготой ипотеки, а проекты такой застройки - программой поддержки создания инфраструктуры для таких кварталов, это будет реализовано Госдумой и правительством в рамках бюджетного процесса, заверил Алексей Канаев.

Сейчас читают

ЖКХ
11:36

Мишустин поручил ведомствам заняться величиной квартплаты

Мишустин поручил ведомствам заняться величиной квартплаты

В России будет проработан вопрос об установлении стандарта допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в доходе семьи. Такой стандарт должен быть установлен с учетом экономических и социальных особенностей регионов

Жилая недвижимость
23.05.2021

МЭР готовит запрет возвратного лизинга жилья

МЭР готовит запрет возвратного лизинга жилья

МЭР собирается запретить возвратный лизинг жилья. Этот механизм стал схемой, из-за которой люди теряют квартиры. Для других объектов - например, автомобилей - может быть введено обязательство выкупать их у физлиц по рыночной цене, которую определит оценщик

Жилая недвижимость
21.05.2021

Цены на новостройки в Москве побили рекорды

Цены на новостройки в Москве побили рекорды

В Москве зафиксирована рекордная средневзвешенная цена на жилье в новостройках. Застройщики активно повышают цены как в строящихся, так и во введенных в эксплуатацию объектах. Эксперты считают, что рост цен продолжится