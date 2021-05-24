Депутат: Восстановление лесов улучшится за счет продления срока аренды

Ограничение предельного срока аренды лесных участков в 49 лет мешает качественному лесовосстановлению, считает депутат, председатель экспертного совета по лесопромышленному комплексу и деревообрабатывающей промышленности Госдумы Алексей Канаев. Об этом он рассказал журналистам в ходе всероссийского молодежного форума "Экосистема".

"Сейчас по закону максимальный срок аренды лесного участка - 49 лет, но больше половины договоров заключаются на 5-10 лет, в таком случае лесопользователи не заинтересованы в хорошем результате восстановления леса, которое они обязаны проводить по закону, - объяснил Алексей Канаев. - Потому что лес, который они вырастят, достанется, скорее всего, уже не им".

Чтобы изменить эту ситуацию, депутат предлагает увеличить сроки аренды до 99 лет. По крайней мере, для "якорных" лесопользователей, в первую очередь - целлюлозно-бумажных комбинатов. У таких компаний длительный горизонт планирования, и они могли бы на своих участках растить лес как на плантациях: посадил, вырастил, срубил, посадил новый.

"Мы говорим об аренде леса на 100 лет, а это очень большой срок, и тут решение будет не столько экономическим, сколько политическим, многие опасаются, что так у нас появятся частные леса, - отметил Алексей Канаев. - Такое решение надо принимать в согласии с обществом после полноценного обсуждения".