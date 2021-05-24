Депутат: Запрет сельхозпалов может спровоцировать новые лесные пожары

Запрет на выжигание пожнивных останков на землях сельхозназначения под угрозой лишения хозяйств государственных субсидий на следующий год может спровоцировать увеличение числа возгораний. Об этом в ходе всероссийского молодежного форума "Экосистема" сообщил журналистам депутат, председатель экспертного совета по лесопромышленному комплексу и деревообрабатывающей промышленности Госдумы Алексей Канаев.

"Существует большая проблема доказательной базы, - объяснил Алексей Канаев. - Очень сложно выяснить, это был действительно осознанный пал или дети в войнушку играли? Или это недобросовестная конкуренция, когда поджог кто-то из соседей, понимая, что раз кого-то субсидии лишат, другим могут дать больше денег".

Такой механизм для борьбы с возгораниями лесов из-за перехода огня с сопредельных аграрных территорий надо очень осторожно, предупредил депутат.