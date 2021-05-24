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24.05.2021 17:47
Рубрика: Власть

Депутат: Запрет сельхозпалов может спровоцировать новые лесные пожары

Текст: Алексей Дуэль

Запрет на выжигание пожнивных останков на землях сельхозназначения под угрозой лишения хозяйств государственных субсидий на следующий год может спровоцировать увеличение числа возгораний. Об этом в ходе всероссийского молодежного форума "Экосистема" сообщил журналистам депутат, председатель экспертного совета по лесопромышленному комплексу и деревообрабатывающей промышленности Госдумы Алексей Канаев.

Фото: Сергей Елесин
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"Существует большая проблема доказательной базы, - объяснил Алексей Канаев. - Очень сложно выяснить, это был действительно осознанный пал или дети в войнушку играли? Или это недобросовестная конкуренция, когда поджог кто-то из соседей, понимая, что раз кого-то субсидии лишат, другим могут дать больше денег".

Такой механизм для борьбы с возгораниями лесов из-за перехода огня с сопредельных аграрных территорий надо очень осторожно, предупредил депутат.

Власть Работа власти Внутренняя политика Происшествия ЧП Пожары Законодательная власть Госдума Лесные пожары

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