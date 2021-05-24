Диетологи перечислили самые полезные продукты для переболевших COVID-19

Диетологи перечислили продукты питания, которые помогают восстановиться людям, переболевшим COVID-19, пишет индийская газета The Pioneer.

Таким людям следует добавлять в свой рацион сложные углеводы, например, цельнозерновые продукты. Нужно употреблять больше йогуртов, соленых огурцов и бобов, а также пить чайный гриб. По словам диетолога Прити Тяги, такая диета способствует восстановлению микрофлоры кишечника и укрепляет иммунитет.

Утром на завтрак стоит съедать грецкие орехи, миндаль и тыквенные семечки. В них много омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты.

Доктор Рохини Патил рекомендует спать по 8-9 часов в сутки. Это еще один способ укрепить иммунитет.

Для восстановления естественного водного баланса в организме она советует пить много воды с семенами чиа и базиликом.