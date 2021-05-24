Новости

Диетологи перечислили самые полезные продукты для переболевших COVID-19 08:25
ТПП предложила создать "продовольственный паек" для бедных 08:24
"Вашингтон" Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли 07:40
Глава Минюста поддержал идею замены трудовых мигрантов заключенными 07:27
СМИ: В России разработают меры по регулированию цен на упаковку 07:17
С начала сезона на наличие энцефалита исследовано более 83 тысяч клещей 06:09
Генпрокуратура: Киберпреступность угрожает нацбезопасности России 05:48
BBC: Вакцины Pfizer и AstraZeneca хорошо защищают от индийского штамма 05:46
В ДР Конго число погибших при извержении вулкана увеличилось до 15 04:40
Вильфанд рассказал о заморозках в Иркутской области и на Дальнем Востоке 03:56
Инфекционист: Пациенты с гриппом и COVID-19 умирают в 2,5 раза чаще 03:52
В Минобороны сообщили о готовящейся боевиками провокации в Идлибе 03:26
Блинкен назвал переговоры с Лавровым конструктивными и деловыми 02:42
Число жертв ЧП на канатной дороге в Италии достигло 14 02:39
В Госдуме назвали "Северный поток-2" самой страшной санкцией против США 02:09
УНИКС стал первым финалистом Единой лиги ВТБ 01:55
В Гидрометцентре назвали регионы с аномальной жарой на этой неделе 01:45
Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев кори в РФ с июля 2020 года 01:38
Вильфанд рассказал о погоде в центре европейской части РФ до конца мая 00:52
В Израиле с 1 июня отменят большую часть коронавирусных ограничений 00:32
"Аталанта" с Миранчуком попала в Лигу чемпионов 23.05.2021
Сборная Канады крупно проиграла США на чемпионате мира по хоккею 23.05.2021
Число заболевших "черной плесенью" в Индии приблизилось к 9000 человек 23.05.2021
На Урале пассажирский самолет прервал полет из-за столкновения с птицей 23.05.2021
Камалу Харрис раскритиковали за невежливый жест на встрече с главой Южной Кореи 23.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
24.05.2021 08:25
Рубрика: Общество

Диетологи перечислили самые полезные продукты для переболевших COVID-19

Текст: Георгий Панин
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Диетологи перечислили продукты питания, которые помогают восстановиться людям, переболевшим COVID-19, пишет индийская газета The Pioneer.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Собянин: Москва достойно справилась с пандемией коронавируса

Таким людям следует добавлять в свой рацион сложные углеводы, например, цельнозерновые продукты. Нужно употреблять больше йогуртов, соленых огурцов и бобов, а также пить чайный гриб. По словам диетолога Прити Тяги, такая диета способствует восстановлению микрофлоры кишечника и укрепляет иммунитет.

Утром на завтрак стоит съедать грецкие орехи, миндаль и тыквенные семечки. В них много омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты.

Доктор Рохини Патил рекомендует спать по 8-9 часов в сутки. Это еще один способ укрепить иммунитет.

Для восстановления естественного водного баланса в организме она советует пить много воды с семенами чиа и базиликом.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Госдуме назвали "Северный поток-2" самой страшной санкцией против США
Генпрокуратура: Киберпреступность угрожает нацбезопасности России
В Минобороны сообщили о готовящейся боевиками провокации в Идлибе
Песков назвал условие обсуждения Крыма на встрече Путина с Зеленским
В Гидрометцентре назвали регионы с аномальной жарой на этой неделе
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня