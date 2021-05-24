Доставка людей на Луну с помощью "Ангары" обойдется в 400 млрд рублей

Стоимость доставки человека на Луну с помощью ракет "Ангара" составит 400 млрд рублей без учета полезной нагрузки. Для реализации этого варианта понадобится доделать водородную "Ангару", сделать облегченный вариант "Орла", чтобы он встал на эту "Ангару" по грузоподъемности. Также понадобится разработать межорбитальный буксир на базе кислородно-водородных разгонных блоков (КВТК). Об этом сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко.

По его словам, стоимость лунной программы с использованием сверхтяжелой ракеты-носителя "Енисей" оценивается примерно 1,7 трлн рублей, из которых 900 млрд потребуется на разработку полезной нагрузки и около 800 млрд на разработку самой ракеты. В состав полезной нагрузки входят несколько кораблей "Орел", лунный взлетно-посадочный модуль, луноходы, лунные скафандры, научное оборудование и другая техника.

Как ранее сообщил Александр Блошенко, вариант лунной программы с использованием ракет "Ангара" представят правительству в июне. "Здесь нужно решение на уровне руководства страны. В правительстве уже лежит проект со сверхтяжем. Сейчас мы доработаем программу под четырехпусковую схему с использованием "Ангары" и внесем в июне в правительство. Будем ждать решения", - сказал Блошенко.

В марте глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что для запуска кораблей к Луне с помощью ракет семейства "Ангара" потребуется четырехпусковая схема. "Сейчас в РКК "Энергия" в рамках научно-исследовательской работы прорабатывается вариант отправки пилотируемой миссии на Луну с помощью четырехпусковой схемы полета", - ранее сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник в ракетно-космической отрасли.

Ожидается, что отдельными пусками на околоземную орбиту выведут перспективный пилотируемый корабль, лунный взлетно-посадочный комплекс (ЛВПК) и два кислородно-водородных разгонных блока (КВТК). Сначала пилотируемый транспортный корабль состыкуется с орбитальной станцией, затем один КВТК состыкуют с разгонным модулем, а второй КВТК - с ЛВПК. Потом космонавты на ЛВПК отправятся на Луну, где останется посадочный модуль, а взлетный доставит экипаж на орбиту - там уже космонавты переберутся на пилотируемый корабль, который и вернет их на Землю.