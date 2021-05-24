Реакция на случай в небе над Беларусью напомнила о том, что произошло в австрийском небе в 2013 году. В воскресенье в Минске из-за информации об угрозе взрыва совершил посадку самолет авиакомпании Ryanair с летевшими из Афин в Вильнюс 123 пассажирами. Согласно официальной информации белорусской стороны, экипаж авиалайнера после получения соответствующего предупреждения от диспетчеров принял самостоятельное решение о посадке в столичном аэропорту Беларуси.

Cитуация с посадкой рейса Ryanair развивалась по принятым во всем мире нормам. Ближайшим аэропортом для посадки лайнера в экстренной ситуации был Минск. Фото: AFP

В этой связи сразу же вспоминается история с самолетом президента Боливии Эво Моралеса, когда тот возвращался с состоявшихся в Москве переговоров. Тогда сразу несколько государств Евросоюза без объяснения причин отказали уже находившемуся в воздухе президентскому борту в пролете над своей территорией и дозаправке. Как позже выяснится, эти согласованные действия лидеров ряда европейских стран были скоординированы их патронами из Вашингтона.

В итоге президентский борт Моралеса был вынужден сесть в Австрии в аэропорту Вены. Австрийские пограничники "вежливо" попросили боливийского лидера и других пассажиров пройти паспортный контроль и проследовать в зал ожидания. После этого представители сил безопасности провели досмотр воздушного судна, пользовавшегося на тот момент полным иммунитетом согласно нормам международного права.

По заказу из США они искали бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который, по информации американских спецслужб, мог находиться на борту самолета Моралеса. Когда никакого Сноудена не обнаружилось, отдуваться за экстратерриториальные амбиции Вашингтона пришлось лично австрийским властям - президенту Хайнцу Фишеру и вице-канцлеру Михаэлю Шпинделеггеру, поспешно приехавшим в аэропорт для примирительной беседы с Эво Моралесом.

После того как боливийский президент благополучно добрался домой, последовали неуклюжие и в чем-то постыдные объяснения со стороны властей Франции, Испании, Италии и Португалии, закрывших воздушное пространство и запретивших использовать свои аэродромы. Они отделались потрясающими по своей наивности дипломатическими нотами и заявлениями, в которых выражали боливийскому президенту свои сожаления в связи со случившимся, тем самым посчитав инцидент исчерпанным. Вот и вся реакция Европы, Штатов и западного сообщества на беспрецедентный по своей наглости и вероломству случай.

На этом фоне нынешнее деланное возмущение лидеров ЕС и их заокеанских партнеров в отношении событий над Белоруссией выглядят через призму событий в Вене как минимум контрастно.

После первых сообщений о посадке рейса Ryanair в Минске от официальных источников начала поступать информация о причинах случившегося. Белорусский телеканал ОNТ опубликовал фрагменты записей общения авиадиспетчеров с пилотами самолета, из которых следует, что экипаж воздушного судна самостоятельно принял решение и запросил о посадке в столичном аэропорту Беларуси. Из обнародованных отрывков радиообмена становится понятно, что диспетчер сообщил командиру авиалайнера о получении службами безопасности на земле электронного письма о том, что самолет, возможно, заминирован.

Как заявил начальник смены Национального аэропорта Минска Максим Кияков, ситуация с посадкой рейса Ryanair развивалась по принятым во всем мире нормам. "По международным правилам ближайшим аэропортом оказался Минск. По этим же правилам командир (экипажа. - Прим. "РГ") принял решение сделать посадку у нас. Это было решение командира экипажа", - подчеркнул Кияков. Он также рассказал, что борт на земле ждали пожарные службы, саперные подразделения и представители службы безопасности аэропорта.

Находившиеся на борту 123 пассажира прошли процедуру досмотра, их багаж также был проверен. После того как специалисты удостоверились в отсутствии взрывного устройства и какой-либо иной угрозы безопасности, было дано разрешение на вылет рейса в Вильнюс. По факту ложного сообщения о минировании Следственным комитетом Беларуси возбуждено уголовное дело. Детальным расследованием инцидента также займется созданная специальная комиссия. Как заявили в республиканском МИДе, действия Минска полностью соответствовали установленным международным правилам. Чтобы исключить инсинуации, Беларусь готова при необходимости принять у себя экспертов и продемонстрировать все материалы по этому инциденту.

Принуждение к посадке гражданского рейса с прямой с угрозой применения боевой авиации совершил Киев в 2016 году

Принуждение к посадке гражданского рейса с прямой с угрозой применения боевой авиации совершил Киев в 2016 году. По указанию Службы безопасности Украины местным диспетчерам было приказано всеми возможными средствами заставить самолет авиакомпании "Белавиа", летевший рейсом Киев - Минск, приземлиться на территории незалежной. Украинские диспетчеры прямым текстом заявили командиру авиасудна, что, если тот откажется развернуть и сажать самолет, в небо будут подняты истребители. Все это устроила СБУ ради того, чтобы снять с рейса гражданина Армении, задержать его, досмотреть и тут же отпустить. Стоит ли говорить о том, что никто на Западе тогда не призывал немедленно запретить полеты над Украиной или наложить санкции на Киев.

После того как самолету президента Боливии Эво Моралеса сразу несколько государств ЕС без объяснения причин отказали в пролете над своей территорией и дозаправке, лайнер был вынужден приземлиться в Вене. Фото: EPA

Официально

Реакцию западных стран на ситуацию с рейсом Ryanair прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, вызывает шок сам факт того, что Запад называет случай в воздушном пространстве Беларуси "шокирующим". "Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других. Использование информационно-политических кампаний для формирования через СМИ соответствующего восприятия уже должного эффекта не приносит -Сеть помнит все случаи насильственных похищений, принудительных посадок и незаконных арестов, произведенных "блюстителями порядка и хранителями морали", - написала Захарова на своей страничке в Facebook.