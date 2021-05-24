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24.05.2021 17:09
Рубрика: Общество

Эксперты оценили шансы Google в деле против Роскомнадзора

Текст: Владислав Куликов, Иван Черноусов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Опрошенные "РГ" эксперты считают, что Роскомнадзор в деле против Google может действовать по уже отработанному на Twitter сценарию: тогда американская компания долго не обращала внимания на требования ведомства, и лишь только после замедления начала принимать меры по удалению запрещенного контента.

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"Все происходило по похожему сценарию: Twitter со стороны Роскомнадзора были предъявлены претензии относительно противоправного контента и необходимости его удаления. Претензии были проигнорированы, после чего работа Twitter была замедлена. И Twitter пришлось-таки подчиниться", - говорит Александра Орехович, член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.

По ее словам, нарушения стоит поделить на две категории: несоблюдение требований по локализации персональных данных на территории России или отказ от удаления противоправного контента. "Добиться от нарушителей исполнения закона сложно и в тех, и в других случаях. Но, вероятно, эту ситуацию сможет изменить закон о "приземлении" иностранных ИТ-компаний в России", - добавляет Орехович.

Обращение от лица головной компании говорит о намерении оспаривать дело в суде иной юрисдикции, утверждает юрист. "Это связано с исполнением решения суда: сегодня "заставить" иностранную компанию платить штраф на территории РФ - задача довольно нетривиальная", - резюмирует она.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что компания Google впервые за долгое время выработала стратегию в России. "Она заключается в том, что кроме общения с Роскомнадзором и другими ведомствами Google пытается нащупать, каким образом можно защитить свою платформу - в данном случае речь идет о YouTube. Судебные разбирательства могут помочь в поиске этого компромисса", - считает эксперт.

Общество СМИ и соцсети Digital Интернет Правительство Минцифры Роскомнадзор Компании Информационные технологии Google

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