Эксперты оценили шансы Google в деле против Роскомнадзора

Опрошенные "РГ" эксперты считают, что Роскомнадзор в деле против Google может действовать по уже отработанному на Twitter сценарию: тогда американская компания долго не обращала внимания на требования ведомства, и лишь только после замедления начала принимать меры по удалению запрещенного контента.

"Все происходило по похожему сценарию: Twitter со стороны Роскомнадзора были предъявлены претензии относительно противоправного контента и необходимости его удаления. Претензии были проигнорированы, после чего работа Twitter была замедлена. И Twitter пришлось-таки подчиниться", - говорит Александра Орехович, член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.

По ее словам, нарушения стоит поделить на две категории: несоблюдение требований по локализации персональных данных на территории России или отказ от удаления противоправного контента. "Добиться от нарушителей исполнения закона сложно и в тех, и в других случаях. Но, вероятно, эту ситуацию сможет изменить закон о "приземлении" иностранных ИТ-компаний в России", - добавляет Орехович.

Обращение от лица головной компании говорит о намерении оспаривать дело в суде иной юрисдикции, утверждает юрист. "Это связано с исполнением решения суда: сегодня "заставить" иностранную компанию платить штраф на территории РФ - задача довольно нетривиальная", - резюмирует она.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что компания Google впервые за долгое время выработала стратегию в России. "Она заключается в том, что кроме общения с Роскомнадзором и другими ведомствами Google пытается нащупать, каким образом можно защитить свою платформу - в данном случае речь идет о YouTube. Судебные разбирательства могут помочь в поиске этого компромисса", - считает эксперт.