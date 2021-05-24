Роскомнадзор может замедлить работу сервисов Google в России

Новости

Депутат: Запрет сельхозпалов может спровоцировать новые лесные пожары 17:47
Вступление в силу закона о ЛесЕГАИС может быть перенесено на полгода 17:43
Президент Боливии привился "Спутником V" 17:39
Эксперт пояснил, зачем нужна адресная продовольственная помощь 17:36
Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенной информации 17:34
Затмение Суперлуны, которое произойдет в среду, бывает раз в 12 лет 17:28
В Петербурге решили ввести обязательную аттестацию для гидов 17:11
Эксперты оценили шансы Google в деле против Роскомнадзора 17:09
Путин и Жапаров обнялись после переговоров в Сочи 17:01
Тверской подросток погиб в трансформаторе 16:49
Госдума рассмотрит ужесточение ответственности за пьяную езду 25 мая 16:49
Трейлер: Сергей Безруков в роли Бендера в приквеле "12 стульев" 16:35
Средний размер потребкредита в России впервые превысил 300 тысяч рублей 16:15
Володин связал введение локдаунов в странах с недопуском вакцин 16:10
СМИ: Вдова Леонида Филатова, актриса Нина Шацкая умерла от COVID 16:04
Путин назначил новых послов России в Ямайке и Гватемале 15:58
В подмосковном Щелково произошел пожар на птицефабрике 15:45
Сборная России назвала состав на матч против Словакии 15:44
"Россия 1" представила трейлер исторической драмы "Седьмая симфония" 15:41
Главный тренер сборной Испании объяснил отсутствие Рамоса на ЧЕ 15:39
ЧП с фуникулером в Италии произошло из-за технической неисправности 15:30
Дипломаты запросили консульский доступ к задержанной в Минске россиянке 15:27
Суперкубок России по футболу пройдет в Калининграде 15:16
В районе разлива топлива в Норильске обнаружены следы нефти 15:14
Врач Эрмитажа рассказала о смертельном для кошек коронавирусе 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
24.05.2021 16:50
Рубрика: Digital

Роскомнадзор может замедлить работу сервисов Google в России

Текст: Ирина Алпатова
В Роскомнадзоре не исключают, что работа сервисов Google в России может быть замедлена. Это связано с тем, что компания не в полной мере выполняет требования ведомства об удалении противоправного контента, к которому относится детская порнография, призывы к суициду и экстремизму.

Всего Роскомнадзор направил в Google 26 тысяч запросов об удалении такого контента, а выполнено всего 5 тыс. требований. В настоящее время в суде находится 8 протоколов за неудаление противоправной информации на YouTube.

Фото: Artur Widak/Getty Images
Роскомнадзор готов к диалогу с Google в судебном порядке

Google уже выплатила за неудаление противоправного контента миллионные штрафы (5,7 млн рублей в 2018-2020 гг.). Компанию ожидают новые. По закону, если интернет-платформа не ограничит доступ к запрещенной информации в течение суток после получения уведомления от ведомства, она будет оштрафована на сумму в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

"Объемы и сроки неудаления Google LLC доступных на территории России материалов с детской порнографией, призывами к суициду, наркоконтентом, призывами на незаконные акции и иным экстремистским и деструктивным контентом таковы, что в отношении сервисов компании могут быть приняты меры по замедлению трафика", - сказали в пресс-службе Роскомнадзора.

Digital Интернет Правительство Минцифры Роскомнадзор Компании Информационные технологии Google

Главное сегодня

Мишустин дал поручения по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме
Роскомнадзор может замедлить работу сервисов Google в России
МИД РФ сравнил данные об СНВ России и США
Эпидемиолог: Заболеваемость COVID-19 в России может снизиться летом
Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair