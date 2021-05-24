Роскомнадзор может замедлить работу сервисов Google в России

В Роскомнадзоре не исключают, что работа сервисов Google в России может быть замедлена. Это связано с тем, что компания не в полной мере выполняет требования ведомства об удалении противоправного контента, к которому относится детская порнография, призывы к суициду и экстремизму.

Всего Роскомнадзор направил в Google 26 тысяч запросов об удалении такого контента, а выполнено всего 5 тыс. требований. В настоящее время в суде находится 8 протоколов за неудаление противоправной информации на YouTube.

Google уже выплатила за неудаление противоправного контента миллионные штрафы (5,7 млн рублей в 2018-2020 гг.). Компанию ожидают новые. По закону, если интернет-платформа не ограничит доступ к запрещенной информации в течение суток после получения уведомления от ведомства, она будет оштрафована на сумму в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

"Объемы и сроки неудаления Google LLC доступных на территории России материалов с детской порнографией, призывами к суициду, наркоконтентом, призывами на незаконные акции и иным экстремистским и деструктивным контентом таковы, что в отношении сервисов компании могут быть приняты меры по замедлению трафика", - сказали в пресс-службе Роскомнадзора.