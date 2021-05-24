Елена Шмелева рассказала о новых правилах госаккредитации вузов

Второе чтение в Госдуме прошли поправки в закон "Об образовании в РФ", которые в корне меняют принципы получения вузами государственной аккредитации.

Сегодня, чтобы получить такое свидетельство, университетам нужно собирать "тонны" бумаг - ректоры называют цифру в 100 килограммов и 15 тысяч листов или несколько террабайтов сканов и электронных документов.

О том, что изменится в жизни вузов с принятием поправок, рассказывает сопредседатель рабочей группы по реформе контрольной и надзорной деятельности в сфере образования, руководитель Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Елена Владимировна, почему госаккредитация так важна вузам?

Елена Шмелева: Если организация прошла аккредитацию, значит, у нее есть право выдавать диплом государственного образца. А госдиплом - то, что ценится работодателем и является государственной гарантией качества образования. Кроме того, без госдиплома бакалавры и специалисты не смогут поступить в магистратуру. Если нет госаккредитации, у студентов вуза не будет отсрочки от армии, стипендий, льгот, а сам вуз не сможет претендовать на получение бюджетных мест от государства.

А что произойдет, если госаккредитацию убрать вообще?

Елена Шмелева: У нас уже был такой пример - с программами дополнительного образования. Они в свое время разрабатывались по государственным требованиям, но в 2013 году госаккредитация таких программ была отменена. Тогда развился рынок удостоверений и дипломов о прохождении программ ДПО. Произошла мгновенная девальвация. Доверие к документам пропало. Мы не хотим этого для вузов. И надо сказать, в ходе обсуждений ни у одного эксперта рабочей группы подобного предложения не возникло. Нам необходима "тонкая" настройка инструмента оценки вузов. Здесь очень грамотно может сработать механизм профессионально-общественной аккредитации по отраслям.

Имеется в виду оценка от работодателей?

Елена Шмелева: Да. Есть критерии, по которым образовательные программы вузов может оценить государство, например, заложенные в образовательные стандарты, мониторинг в системе образования. А есть оценка через успешность и востребованность студентов - профессиональная экспертиза. Обновленная процедура госаккредитации должна соответствовать современным задачам подготовки кадров, когда качество образования объективно оценивается именно через то, как трудоустроены выпускники: где они работают, какую зарплату получают. Тогда система аккредитации поможет выделять вузы, которые наиболее успешно справляются с подготовкой специалистов.

За последние несколько лет попытки убрать из процедуры госаккредитации бумажную волокиту предпринимались не раз. Чего ждать теперь?

Елена Шмелева: Действительно, менялись регламенты Рособрнадзора, увеличивался срок, на который предоставляется аккредитация. Однако все это по большому счету было безрезультатно: по-прежнему требовалось сдавать коробки бумаг или гигабайты информации. А главное: все эти документы подтверждали лишь соответствие "букве и духу образовательного стандарта", а с оценкой качества подготовки в вузе были связаны слабо. Но сегодня в образовательном стандарте уже нельзя закрепить содержание и условия подготовки, как это было раньше: слишком стремительно меняются требования к подготовке специалистов. Рабочей группе удалось снять много спорных моментов. Что мы предлагаем? Первое: перейти от оценки соответствия стандартам к оценке качества программ. Второе: процедура будет гибкой. Организация сама сможет выбрать, получать аккредитацию по направлениям подготовки или на всю укрупненную группу. Но если вдруг в процессе будут зафиксированы нарушения, то аккредитации лишат не всю группу, а лишь "проблемные" направления и специальности. Сейчас же в таких случаях "закрывают" всю укрупненную группу.

Все это на 70-75 процентов снизит "бумажную" нагрузку, которая сегодня есть в системе высшего образования.

До сих пор аккредитацию нужно было подтверждать раз в 6 лет. Теперь она станет бессрочной?

Елена Шмелева: Да. Получил один раз - и все. Но с последующим мониторингом, чтобы, получив заветное свидетельство, вуз не ушел с "радаров" Рособрнадзора и не "расслаблялся". Мониторинг не будет связан с увеличением бюрократической нагрузки. Мы рассчитываем, что воздуха и ресурсов у университетов будет больше. Надеемся, это с одной стороны снизит нагрузку для небольших региональных университетов, с другой стороны, станет безусловным признанием качества ведущих университетов. Повторю: аккредитация сегодня должна быть связана в первую очередь с тем, как соотносятся требования рынка труда и содержание образовательных программ, применяемые образовательные технологии.

Вы сказали, что бумажная нагрузка снизится почти на 75 процентов. А какие документы все же придется сдавать?

Елена Шмелева: Мы надеемся, что сдавать нужно будет только данные для стандартных мониторингов. Но даже при этом не будет никакого часа "икс", когда нужно срочно все подготовить и сдать. Сроки будут распределены.

Предполагалось, что одним из критериев для получения госаккредитации станет проверка базовых знаний студентов. Этот момент теперь снят?

Елена Шмелева: Сейчас в законопроекте этого нет. Такие предложения действительно были в самом начале работы - централизованная проверка знаний студентов на площадке Рособрнадзора. Было много опасений: что появится ЕГЭ для студентов, что Минобрнауки будет смотреть на соответствие ФГОС, а Рособрнадзор - на проверку знаний. Поэтому, чтобы не допустить путаницы, мы убрали этот момент.

Рабочая группа занимается не только вопросами госаккредитации вузов, у вас ведь несколько десятков документов в "деле"?

Елена Шмелева: Да. Рабочая группа - большой механизм, который запущен Правительством РФ около двух лет назад по поручению Президента Владимира Владимировича Путина. Область образования достаточно сложная - не терпит стремительных реформ, а, напротив, требует поступательного движения с полным знанием и пониманием последствий. Мне кажется, что для образования прошедший год работы группы был очень значим. Сформировалось сильное экспертное сообщество - вузы, научные институты, работодатели, - которое в постоянном контакте с тремя профильными ведомствами: Минпросвещения, Минобрнауки и Рособрнадзором. Первым прорывом стало снижение формальных требований к дистанционным образовательным программам. Сегодня акцент здесь - на качество, актуальность и востребованность программы. А весь формализм, когда для онлайн-программы требовалось предоставить определенное количество аудиторий, помещений - снят. И второй наш важный шаг - это как раз изменение правил лицензирования и госаккредитации вузов. Барьеров становится меньше.

Очень важно, чтобы мы уже к новому учебному году вышли с новыми правилами госаккредитации.

Комментарии

Станислав Бушев, проректор МГУ имени М.В. Ломоносова:

- В основе новой системы лицензирования и аккредитации образовательной деятельности лежит непрерывный мониторинг статистических данных, отражающих качество подготовки студентов. Это освободит нас от тонн документов. Несомненная новация в том, что свидетельство о государственной аккредитации будет бессрочным. Только при выявлении несоответствий образовательной деятельности установленным показателям Роспотребнадзор прибегнет к надзорным проверкам.

Сейчас важно обеспечить участие образовательного сообщества в определении системы аккредитационных показателей, используемых при мониторинге.

Дауд Мамий, ректор Адыгейского государственного университета:

- Важнейшая составляющая предлагаемых изменений - резкое смещение акцента от формального, документального подхода на оценку качества. Это, безусловно, будет положительно воспринято вузовским сообществом, ведь университетские преподаватели, в большинстве своем, ориентируются в первую очередь именно на качественные успехи в обучении студента, и только потом - на документальное сопровождение учебного процесса. Новые подходы позволят вузам сконцентрироваться на главном - подготовке квалифицированных кадров для страны.

Справка "РГ"

Рабочая группа по реформе контрольной и надзорной деятельности в сфере образования существует уже полтора года. Ее основная задача - экспертиза проектов нормативных правовых актов и оценка требований к образовательным организациям. Группа объединяет представителей Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзора, руководителей и экспертов ведущих университетов и школ, институтов развития. Участники уже рассмотрели более сотни проектов, влияющих на все уровни образования - от дошкольного до аспирантуры.