Фильм Романа Васьянова "Общага" вошел в программу Шанхайского кинофестиваля

Мировая премьера дебютного фильма Романа Васьянова "Общага", снятого по роману Алексея Иванова "Общага-на-Крови", состоится во внеконкурсной программе SPECTRUM: WORLD DEBUT Шанхайского международного кинофестиваля, который пройдет в Китае с 11 по 20 июня. В российский прокат картина выйдет 7 октября - об этом писала "РГ".

Общага, по замыслу создателей, это модель мира в миниатюре, со всем диапазоном человеческих страстей, подвигов, стремлениями к добродетели и падениями, с любовью, дружбой и предательством. Время действия картины - 1984 год, Свердловск. Первокурсник Забела, спекулянт Игорь, поэт Иван и местные нимфы Нелли и Света лавируют между внутренней свободой и распорядком общаги, деля горе и радости на всех. Внезапное самоубийство одной из студенток полностью переворачивает жизнь друзей.

Авторы сценария фильма: Роман Васьянов, Екатерина Богомолова, Павел и Дарья Селуковы. В ролях: Ирина Старшенбаум, Геннадий Вырыпаев, Марина Васильева, Юлия Ауг, Никита Ефремов, Илья Маланин, Алена Михайлова и другие. Продюсеры - Артем Васильев, Игорь Мишин. Прокатный рейтинг фильма - 18+. На каком из кинофестивалей страны состоится российская премьера, пока не сообщалось, но нетрудно догадаться, что, скорее всего, фильм войдет в программу "Кинотавра", который состоится в сентябре этого года.