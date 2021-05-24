Финансист объяснил спад доллара на рынке в последние 30 лет

Нынешнее положение доллара не сравнимо с ситуацией на рынке 30-летней давности. По мнению главного стратега индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарата Мкртчяна, в последние годы американская валюта стала выполнять функции, скорее, "тихой гавани".

Эксперт пояснил, что в последние годы ряд стран (например, Россия и Китай) стали активно переводить платежи в местные валюты. Свою роль играет и усиление роли евро.

Мкртчян считает, что основными конкурентами доллара сейчас являются евро, японская йена, швейцарский франк, английский фунт и канадский доллар. При этом если евро чувствует себя на рынке достаточно уверенно, то у другим валют есть свои преимущества и недостатки.

"Основные недостатки связаны с масштабом экономики, представляющей ту или иную валюту, или экономический перекос", - пояснил экономист агентству "Прайм".

Так, канадская экономика слишком зависит от добывающего сектора, что влияет на волатильность. В свою очередь фунт стерлингов после выхода Британии из Евросоюза и из-за возможного референдума независимости Шотландии потерял статус безопасной валюты.

Главный риск, который связан с американской валютой, обусловлен ожиданиями по инфляции в США, добавил аналитик.