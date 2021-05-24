Генпрокуратура: Киберпреступность угрожает нацбезопасности России

В последние годы стало больше преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. А раскрываемость таких преступлений пока на низком уровне - не более 25 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генпрокуратуру России. Обнародованы и конкретные цифры. В прошлом году зафиксирован резкий рост подобных посягательств - 510 тысяч, что на 73 процента больше, чем в 2019-ом.

А еще пять лет пять назад на долю таких деяний приходилось менее двух процентов от общего количества совершенных преступлений. Подобные тенденции связаны с активной цифровизацией общества. А анонимность только на руку злоумышленникам.

Сегодня уже можно говорить, что подобная незаконная деятельность представляет угрозу национальной безопасности, заявил начальник Главного организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасов.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что число преступлений в ИТ-сфере за последние шесть лет выросло в 10 раз. По мнению главы государства необходимо наладить более четкое взаимодействие правоохранительных органов с банковским сообществом, интернет-провайдерами и операторами сотовой связи.