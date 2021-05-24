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24.05.2021 22:00
Рубрика: Происшествия

Дыхни, капитан!

С июня Госинспекция по маломерным судам впервые выйдет в рейды на реки с алкотестерами
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8463)
Министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило, что в этом году проверять владельцев и капитанов маломерных судов на состояние алкогольного опьянения будут прямо на воде. Раньше эта процедура была запутана и возможна только в стационарной лаборатории на берегу, поскольку у инспекторов не было при себе алкотестеров. В этом году они закуплены, а многие законодательные препоны таким проверкам устранены.
Раньше провести тест на алкоголь-ное опьянение капитана можно было лишь в лаборатории. Фото: Сергей Михеев Раньше провести тест на алкоголь-ное опьянение капитана можно было лишь в лаборатории. Фото: Сергей Михеев
Раньше провести тест на алкоголь-ное опьянение капитана можно было лишь в лаборатории. Фото: Сергей Михеев

"Ведомство усиливает профилактические мероприятия по безопасности на акваториях. К началу предстоящего навигационного сезона все сотрудники Госинспекции по маломерным судам МЧС России будут выходить в рейды, вооружившись алкотестерами. Также в пределах акваторий будут предусмотрены дополнительные штрафстоянки для маломерных судов нарушителей", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

В МЧС создадут Центр развития робототехники

Навигационный сезон еще не начался. Выход на воду ежегодно устанавливается в соответствии с окончанием нереста рыбы. В Центральной России он обычно выпадает на начало июня. Но, как подтвердили корреспонденту "РГ" в инспекции по маломерным судам МЧС Тверской области, где находятся излюбленные места отдыха москвичей на верхней Волге, алкотестеры они уже получили и с июня опробуют их в действии.

В этом году МЧС увеличило число штрафстоянок для задержанных кате-ров, лодок и яхт. Туда будут помещать и плавсредства пьяных капитанов

Ранее тестирование на алкогольное опьянение происходило в основном после какого-либо происшествия, причем с тяжкими последствиями. Тогда капитанов маломерных судов, участвовавших в столкновении или в другом водном происшествии, доставляли на берег и "продували" в специализированной лаборатории. Там же брали кровь для анализа на алкогольное или наркотическое опьянение.

Теперь все должно быть проще. Хотя на прошедшем недавно круглом столе в рамках Международного салона "Комплексная безопасность-2021" было отмечено, что до сих пор отсутствует профильный федеральный закон, который регулировал бы деятельность Государственной инспекции по маломерным судам. Положения о ее деятельности отчасти содержатся в Кодексе торгового мореплавания, Кодексе внутреннего водного транспорта, Водном кодексе. При этом целый ряд направлений требует именно законодательного регулирования. Для решения этих проблем в МЧС уже приступили к разработке проекта федерального закона "О безопасности людей на водных объектах".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Транспорт Водный транспорт Правительство МЧС

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