Инфекционист: Пациенты с гриппом и COVID-19 умирают в 2,5 раза чаще

Люди, которые в одно время заражались коронавирусом и гриппом, умирали в 2,5 раза чаще пациентов с одной инфекцией. Об этом пишет газета "Известия".

"Наиболее неблагоприятное сочетание инфекций у людей старшего возраста и с сопутствующими заболеваниями", - отметил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. Он добавил, что в России таких случаев еще не было. Статистика приведена на основе данных зарубежных специалистов.

Минувшей зимой во всем мире регистрировалось очень мало случаев гриппа. И пока сложно сказать, когда вирусы гриппа вернутся. Лиознов посоветовал сделать прививку от пневмококковой инфекции, чтобы в будущем избежать воспаления легких (одно из самых распространенных осложнений). Также он напомнил о продолжающейся в нашей стране вакцинации от COVID-19. Сейчас это более актуально, подчеркнул инфекционист.