Ингеборга Дапкунайте и Федор Бондарчук сыграют в сериале "Балет"

Создатели сериалов "Псих" и "Happy End" объявили о том, что начали работу над новым проектом. Восьмисерийную психологическую драму "Балет" снимет Сангаджиев - режиссер, актер, выпускник Школы кино и телевидения "Индустрия". Съемки сериала "Балет" начнутся уже этим летом и пройдут в Москве и Нью-Йорке. Премьера запланирована на конец 2021 года в онлайн-кинотеатре IVI в линейке IVI Originals и в эфире телеканала СТС.

Согласно короткому синопсису, присланному в "РГ", сериал расскажет о времени, когда театры по всему миру после пандемии переживают не лучшие времена. Москва, первой оправившаяся от самых жестких ограничений, дает возможность вернуться к работе. На главную сцену страны после тридцатилетнего перерыва возвращается Рута Майерс - бывшая танцовщица Большого театра, а ныне хореограф с мировым именем. Ее бывший возлюбленный Андрей Пронин теперь художественный руководитель театра, ее бывшая лучшая подруга - его жена, а бывшие враги и недруги занимают влиятельные посты. Рута надеется поставить спектакль, ни на что не отвлекаясь, но тайны прошлого сразу же дают о себе знать. Главные роли в сериале "Балет" исполнят Ингеборга Дапкунайте, Федор Бондарчук, Маруся Фомина и Игорь Гордин.

Художественный руководитель проекта Олег Погодин, консультанты - Карин и Владимир Ройтфельд (CR Studio), хореография для "Балета" будет поставлена лауреатом премии "Золотая Маска" Владимиром Варнавой.

За новым проектом стоят "Студия Видеопрокат", "НМГ Студия", телеканал СТС и IVI Originals.

"Проект "Балет" - это результат коллаборации двух крупнейших игроков медиарынка, что на сегодня является большой редкостью. В рамках работы над контентом, который может одинаково успешно существовать в кино, на телевидении и в интернете, "НМГ Студия" старается сотрудничать с теми, кто не столько следует духу времени, сколько его предвосхищает. "Студия Видеопрокат", с которой мы уже дважды успешно сотрудничали, отвечает этому фактору, а также обладает сильной творческой и продюсерской командой", - рассказал продюсер, заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию Вячеслав Муругов.