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24.05.2021 12:54
Рубрика: Экономика

Инвестиционное страхование жизни продолжает сокращаться

Текст: Евгения Носкова
Сборы по страхованию жизни продолжили расти в I квартале 2021 года - на 6,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 115 млрд руб. Выплаты выросли значительнее - на 59,1%, до 72 млрд руб., посчитали во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

Основным драйвером рынка остается накопительное страхование жизни (НСЖ) - сегмент прибавил 18%, премии выросли до 32,7 млрд руб. Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) продолжает сдавать позиции, премии снизились на 4,4%, до 46,3 млрд руб. Такая динамика связана в том числе с тем, что Банк России сохраняет повышенное внимание к проблеме мисселинга (продажа инвестпродуктов клиентам, которые не понимают всех условий по ним). Хотя рынок считает, что проблема решена, и сохраняются единичные случаи некорректных продаж.

Фото: Александр Корольков/РГ
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По словам вице-президента ВСС Виктора Дубровина, негативная риторика регулятора давит на страховщиков, они сокращают продажи ИСЖ, с осторожностью относятся к этим продуктам. В НСЖ, наоборот, хороший рост несколько кварталов подряд, но по-прежнему такие продукты составляют менее 1% от объема депозитов.

Страховщики продолжают работать над повышением качества продаж. "В первом квартале мы разработали и внедрили анкету-декларацию для выявления специальных знаний клиентов. Мы видим, что люди покупают продукт совершенно осознанно, понимая его характеристики", - рассказал Виктор Дубровин. За I квартал 2021 года, по данным ВСС, поступило 500 жалоб на страховщиков жизни, это 5,6% от всех жалоб на страхование и менее 0,1% от действующего портфеля договоров. Большинство жалоб связано с сервисами, а не с качеством продаж и продуктом.

Именно попытки регулировать продуктовую часть вызывают опасения участников рынка. Страховщики считают, что лучше знают, как должен выглядеть продукт и андеррайтинг. Тем не менее Банк России планирует усилить страховую защиту по договорам не только ИСЖ, но и НСЖ. Такой проект указания повторно опубликован для оценки регулирующего воздействия.

Предлагается, в частности, увеличить период охлаждения по полисам с регулярными взносами до 1,5 месяца, по полисам с единовременным взносом - до 30 дней. После консультаций с участниками рынка из документа исключено положение о минимальной гарантированной доходности по полисам ИСЖ и НСЖ. При этом страховщики будут обязаны раскрыть клиенту историческую доходность по договорам страхования, что позволит обеспечить защиту прав потребителя.

Как рассказал генеральный директор СК "Росгосстрах Жизнь" Алексей Руденко, в I квартале 2021 года впервые за всю историю выплаты по ИСЖ превысили взносы. Что в том числе связано с выплатами по трехлетним договорам, заключенным в рекордном 2018 году (тогда сборы по ИСЖ составили 291 млрд руб.). "Давление регулятора на качество продаж очень велико, и вряд ли мы увидим экстенсивный рост продаж", - полагает эксперт. При этом страхование жизни остается единственным сегментом, где в 2020 году не упал средний чек, в отличие от брокерского бизнеса и доверительного управления, которые переключились на более массового инвестора.

Рост выплат от квартала к кварталу говорит о том, что страховщики жизни достойно выполняют свою главную функцию - поддержку людей в трудных ситуациях и помощь в формировании долгосрочных накоплений, полагает генеральный директор "Капитал Лайф Страхование Жизни" Евгений Гуревич. Он обратил внимание на том, что растут и рисковые выплаты (по инвалидности, травмам, болезням, смерти), в 2020 году они составили 26 млрд руб. Более 1 млрд руб. страховщики выплатили по смертям и другим страховым случаям (без ДМС), напрямую связанным с коронавирусом. "Клиенты проявляют интерес к НСЖ, потому что они увидели, как работает этот инструмент. Считаем, что 2021 год, если не будет заметного изменения регулирования, покажет значительный рост НСЖ", - отметил Гуревич.

Экономика Страхование

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