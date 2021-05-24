Попросить денег за возврат убежавшего щенка или потерянного кошелька - вполне законный шаг. С таким разъяснением выступила Ассоциация юристов России. Тот, кто нашел и вернул, вправе потребовать 20 процентов.

Люди часто теряют самое дорогое, и далеко не все можно вернуть даже за очень большое вознаграждение. Фото: Сергей Михеев

Если же находка бесценна для хозяина, будь то личные документы или упорхнувший попугай, размер премии определяется по договоренности.

"В соответствии с Гражданским кодексом нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, - говорит член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. - Если владелец неизвестен, то нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления".

Кристально честный человек, безусловно, отдаст все просто так. Сделать доброе дело - само по себе удовольствие, которое не купишь ни за какие деньги. Но, как выясняется, и попросить премию за свою находчивость законом не возбраняется. Разъяснение прозвучало в рамках масштабного проекта АЮР "Защита социальных, трудовых прав граждан и малого бизнеса", который в начале года стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Как пояснила Мария Спиридонова, правила расчета премии за находку прописаны в статье 228 Гражданского кодекса. Когда стоимость находки понятна, человек вправе попросить пятую часть. Когда цена туманна, но вещь нужна и любима, о сумме надо договариваться.

Но есть и тревожная весть для тех, кто хотел бы заработать на находке: хозяин вещи не обязан платить. Выплата вознаграждения - дело добровольное, и это не раз подтверждалось в судебной практике. Правила и расценки в Гражданском кодексе даны скорее для ориентира: как вести переговоры, сколько просить. По сути, они ограничивают аппетиты тех, кто нашел нечто ценное и просит за это премию. Но внутренне надо быть готовым и к тому, что доброе дело принесет только моральное удовлетворение.

Например, не так давно в Санкт-Петербурге некий гражданин нашел в помещении банковских ячеек 500 тысяч рублей. Об этом он сразу же сообщил банковским клеркам, те деньги забрали. Но когда человек намекнул, что не прочь получить благодарность - 100 тысяч рублей, как прописано в ГК, банкиры развели руками. Мол, деньги не их, а некоего рассеянного клиента. Так что сами отсчитать премию - ни пятую часть, ни любую другую - не уполномочены. Назвать же настоящего хозяина не могут: банковская тайна. Суд, куда обратился человек, встал на сторону банкиров.

"С учетом правоприменительной практики получается, что нашедший кошелек с деньгами может требовать от его владельца вознаграждение в размере не более 20 процентов от стоимости находки и только на основании соответствующей договоренности с владельцем этого кошелька (т.е. с его согласия), но никак не в судебном порядке, - говорит Мария Спиридонова. - Однако иным образом обстоят дела, если владелец утраченного кошелька с деньгами публично объявил о выплате награды лицу, нашедшему кошелек, путем размещения соответствующего объявления в газете, либо в иных СМИ".

В таком случае владелец будет обязан выплатить вознаграждение любому, кто вернет вещь, и не важно, видел нашедший объявление или нет. А если хозяин откажется выполнять обещание, на него можно будет подать в суд.

Человек, нашедший чужую вещь, вправе потребовать от владельца вознаграждение, но не больше 20 процентов от ее стоимости

Но иногда человек, что-то нашедший, может и честно поступить, и в итоге стать хозяином находки. Такое возможно в том случае, если хозяин так и не объявится. Но вещь должна несколько месяцев пролежать в бюро находок. Тайно прикарманить, сделав вид, что кричал, чья вещь, да не докричался, будет нарушением закона.

"Если в течение шести месяцев с момента заявления о находке в полицию или в орган местного самоуправления лицо, управомоченное получить найденную вещь, не будет установлено или само не заявит о своем праве на вещь нашедшему ее лицу либо в полицию или в орган местного самоуправления, нашедший вещь приобретает право собственности на нее", - подчеркивает Мария Спиридонова.

Досье "РГ"

Также эксперты АЮР объяснили, как отличить находку от кражи. Под определением "потерянная вещь" понимается предмет, не имеющий идентификационных признаков принадлежности и находящийся в месте, которое собственнику или владельцу неизвестно. Так, например, потерянные в общественном месте, не известном собственнику, часы, драгоценноcти и т.п., для нашедшего являются находкой.