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24.05.2021 18:01
Рубрика: В мире

Как рестораны в мире борются с нехваткой сотрудников после пандемии

Текст: Диана Ковалева
Две тысячи фунтов (около 200 тысяч рублей) предлагает одна британская сеть стейк-хаусов своим сотрудникам, если те приведут на работу друзей и знакомых. И это лишь один из способов, при помощи которых зарубежные рестораны и кафе сегодня пытаются найти новых работников, число которых резко сократилось из-за пандемии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С ослаблением карантинных мер в некоторых странах - в частности, в Британии - снова открылись точки общепита. Однако из-за длительного периода ограничений и практически отсутствия посетителей число сотрудников сократилось, и сейчас свободных рук катастрофически не хватает. А новых людей, как объяснили представители британских сетей пабов Marston's и Mitchells&Butlers, найти очень сложно, в том числе из-за отъезда многих работников-иностранцев домой, передает BBC. В случае с Альбионом свою лепту внес и Brexit, учитывая, что 30 с лишним процентов сотрудников местной индустрии гостеприимства - это приезжие из ЕС, пишет газета Guardian. Поэтому заведения идут на различные хитрости, чтобы привлечь новую рабочую силу.

Фото: AFP/ Christophe ARCHAMBAULT
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В частности, сотрудникам стейк-хаусов Hawksmoor предлагают премию в 200 фунтов за друга, который по их рекомендации устроится на работу в один из филиалов ресторана и успешно пройдет месяц испытательного срока. За второго такого друга полагается 300 фунтов, и целых 2000 фунтов - за пятерых. А сеть заведений Caravan пообещала выдать подарочную карту на 100 фунтов любому посетителю, который приведет нового работника.

Нехватку персонала переживают и многие американские рестораны и кафе. Из-за пандемии в период с марта по апрель 2020 года они потеряли в общей сложности 5,5 миллиона рабочих мест, а сейчас наконец снова начали открываться. Чтобы набрать штат сотрудников, техасский ресторан Pineapple Grill Texas пообещал за присоединение к команде разово выплатить 300 долларов новым поварам и 150 долларов новым официантам. Как рассказала владелица заведения Помаи Эйхара, подобный шаг возымел колоссальный успех, и уже через две недели вакантных мест не осталось. В свою очередь местная сеть ресторанов и баров Applebee's объявила, что потенциальным кандидатам на работу будет вместе с приглашением на собеседование отправлять подарочные ваучеры на бесплатную закуску в одном из своих филиалов. Компания надеется, что подобные бонусы помогут ей заполнить свои 10 с лишним тысяч пустующих рабочих мест по всей стране.

А в Австралии, где внутренний туризм снова стал набирать обороты, с недостатком работников в оживающей сфере гостеприимства решили бороться на государственном уровне. Так, власти штата Квинсленд учредили годовую программу "Поработай в раю", в рамках которой будут выплачивать по 1 500 долларов вознаграждения каждому, кто получит работу на местных предприятиях, связанных с туризмом. Речь идет о таких должностях, как бармен, повар, профессиональный шеф-повар, помощник по кухне, туристический гид, официант и другие. Еще 250 долларов можно будет получить на расходы по переезду. В программе могут участвовать жители как самого Квинсленда, так и других штатов страны.

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