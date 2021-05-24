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24.05.2021 00:00
Рубрика: Общество

Азбука единения

Кирилл и Мефодий объединили мир славян буквой и словом почти 1158 лет назад
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(8462)
День славянской письменности и культуры, отмечаемый 24 мая, еще называют Днем святых Кирилла и Мефодия. День проповедников православия, создавших почти 1158 лет назад старославянскую азбуку и церковнославянский язык, стал днем единения славян, русского слова и единственным в России государственно-церковным праздником. Накануне Русская православная церковь вручает престижную награду - Патриаршую литературную премию.
Сотрудник РНБ Николай Буцких читает онлайн-лекцию в День славянской письменности и культуры. Фото: Сергей Михеев Сотрудник РНБ Николай Буцких читает онлайн-лекцию в День славянской письменности и культуры. Фото: Сергей Михеев
Сотрудник РНБ Николай Буцких читает онлайн-лекцию в День славянской письменности и культуры. Фото: Сергей Михеев

- Символично даже не сближение дат, - говорит лауреат Патриаршей литературной премии, поэт и переводчик Мушни Ласуриа (Абхазия), - важнее чувство слова и мысли на русском языке разных народов. Мне в этом смысле вспоминаются слова Виссариона Белинского: "Переводы на русский язык приравниваются к русской литературе". Если перефразировать Белинского, переводы Кирилла и Мефодия на старославянский с греческого и латыни приравниваются к общности славянских языков, общности христианской, культурной и ментальной. Именно в таком порядке. А уж скольким народам, в том числе моему, христианское мировоззрение помогло понять законы мироздания...

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Язык предков: Нужно ли переводить церковнославянский на русский

Мушни Ласуриа знает, о чем говорит: он известен как переводчик на абхазский язык "Евгения Онегина" Александра Пушкина, "Витязя в тигровой шкуре" Шоты Руставели, "Песни о Гайавате" Генри Лонгфелло и Нового Завета.

Другой лауреат Патриаршей литературной премии 2021 года хирург Калужской городской больницы скорой помощи Андрей Убогий напомнил: "Античные греки свой язык считали образцом совершенства, так же и римляне. Все прочие народы в их глазах были варвары. И лишь Кирилл и Мефодий, знавшие несколько языков, не могли принять подобный взгляд. Да, они по благословению Константинопольской церкви отправились в славянские земли с миссией прославления христианства, но теперь День славянской письменности и культуры - это праздник слова, День дружбы славянских народов. Казалось бы всего-то: Кирилл и Мефодий создали славянские азбуки - кириллицу и глаголицу, перевели на славянский язык Евангелие и другие богослужебные книги. Но тем самым они объединили славян "буквой и словом".

Автор исторических романов, рассказывающих о выдающихся личностях русской истории от протопопа Аввакума до Патриарха Тихона, Владислав Бахревский, номинант Патриаршей премии 2021 года, не устает писать в своих романах о том, почему Россия - наследница дела Кирилла и Мефодия.

Кирилл и Мефодий положили начало самостоятельности славян на Земле среди других народов. Большего никто не может дать своему потомству 

- Кирилл неспроста получил прозвище Философ, - говорит Владислав Бахревский. - он и Мефодий создали корпус текстов на славянском языке, который давал представление об основных нормах христианского мира, и литературный язык, способный на столь же высоком уровне, как греческий и латинский, обслуживать все сферы жизни славянского общества.

О том, почему Кирилл и Мефодий стали святыми, пожалуй, лаконичнее всех сказал номинант Патриаршей литературной премии, профессор кафедры русской филологии Сегедского университета (Венгрия), Валерий Лепахин: "Кирилл и Мефодий положили начало самостоятельности славян на Земле среди других племен и народов. Большего никто не может дать своему потомству".

Общество Религия

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