Когда могут начаться поставки газа в Европу по "Северному потоку - 2"

Ударные темпы достройки "Северного потока - 2" заставили даже скептиков говорить о скором завершении укладки труб. Учитывая скорость работ, газопровод может быть готов уже в июне, но это совсем не означает, что по нему сразу же начнутся поставки в Европу. Останется еще целый ряд нерешенных технических и юридических вопросов.

Холодная зима, опустошившая подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе и подстегнувшая рост цен на сырье, заставила лидеров стран ЕС более трезво взглянуть на вопросы энергетической безопасности. До этого со стороны Евросоюза поддержка "Северного потока - 2" была неполной и во многом пассивной с оговорками об интересах Украины, экологии и необходимости диверсификации поставок газа.

При этом в правительстве России не раз подчеркивали, что "Северный поток - 2" - чисто коммерческий проект, выгодный европейским партнерам. "Прошедшая зима показала ограниченные возможности альтернативной энергетики для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей, причем даже в благоприятных для нее регионах", - говорит начальник управления аналитических исследований "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров. По его мнению, активизация строительства связана не только с нехваткой газа в ПХГ, но и с постоянным давлением со стороны ряда стран Европы на администрацию США, снижающее противодействие проекту.

Но даже скорейшая достройка газопровода не поможет Европе заполнить российским газом свои пустующие мощности хранения. На подготовку и испытания "Северного потока - 2" уйдет не меньше двух месяцев. Также не решен вопрос с сертификацией газопровода, которую необходимо провести для начала поставок газа. Ранее норвежская DNV GL отказалась от сертификации проекта из-за санкций США. Поэтому даже если укладка труб будет завершена в июне, до осени "Северный поток - 2" не заработает. А ему еще нужно будет набрать мощность, которая к тому же пока ограничена газовой директивой ЕС, позволяющей единственному российскому экспортеру трубопроводного газа - "Газпрому" прокачивать только половину от заявленных 55 млрд кубометров в год.

С точки зрения Александрова, Европе удастся согласовать с США завершение проекта, но условием его полноценной эксплуатации могут стать сложные метеоусловия или иные проблемы, связанные с дефицитом топлива. В стабильные периоды со стороны США и Еврокомиссии будут постоянно возникать требования по тем или иным видам ограничения или обременения использования мощностей "Северного потока - 2".

По данным Gas Infrastructure Europe, из более 66 млрд кубометров, отобранных в осенне-зимнем сезоне 2020/2021 года, на 15 мая в европейские ПХГ было закачано только 3,9 млрд кубометров. Пропускная максимальная суточная мощность "Северного потока - 2" равна мощности "Северного потока" - около 200 млн кубометров. То есть на закачку 10 млрд кубометров по этим маршрутам потребуется с учетом ограничений по "Северному потоку - 2" более месяца.

Отсюда становится ясно, что разговоры о потере Украиной транзита российского газа пока далеки от действительности. Украинский маршрут будет востребован, хотя и потеряет свое былое значение и перестанет быть предметом политических спекуляций.

После окончания укладки труб "Северного потока - 2" потребуется около двух месяцев на подготовку и испытания газопровода перед эксплуатацией

Транзит сохранится по крайней мере в ближайшие несколько лет, пока действует контракт с "Газпромом" (до 2024 года), считает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Его дальнейшая судьба зависит от спроса на европейском рынке, коммерческих условий использования украинского транзита и политических переговоров между Россией, Европой и США, отметил эксперт.

В минус Украине также идет то, что "Турецкий поток", обходящий страну и доставляющий газ в Южную Европу (куда в основном направлен украинский транзит), еще не вышел на проектную мощность, и у него есть еще пространства для наращивания транспортировки. Кроме того, часть объемов может быть доставлена в этот регион через "Северный поток - 2". В целом же европейский рынок стал более интегрированным, возможности для переброски газа между различными регионами существенно выросли, подчеркнул Гривач.