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24.05.2021 11:52
Рубрика: Власть

Комитет ГД поддержал запрет на участие в выборах за поддержку экстремистов

Текст: Татьяна Замахина

Госдума 25 мая может рассмотреть во втором чтении законопроект о запрете избираться для лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций. Такую дату предложил комитет Госдумы по контролю и регламенту, одобрив поправки ко второму чтению.

Фото: iStock
Участие в выборах смогут запретить за поддержку целей экстремистов

В рамках основного чтения была поддержана поправка, согласно которой причастными будут считаться в том числе лица, выразившие поддержку их деятельности или целям в интернете.

Поправки к основному чтению внесли глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В первоначальной версии, поддержанной в первом чтении, ограничения вводились только на участие таких лиц в выборах депутатов Госдумы. Согласно одной из одобренных комитетом поправок, их могут распространить на кампании всех уровней.

Депутаты также предлагают прописать, что действие закона не должно распространяться на уже состоявшиеся выборы: положения "применяются к правоотношениям, возникшим в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу новых норм".

Кроме того, уточняется, что значит причастность к деятельности организации. Под этим, во-первых, предлагается понимать непосредственную реализацию целей такой структуры, ее форм деятельности (в том числе отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация была признана экстремистской или террористической.

"Причастными" могут счесть еще и тех, кто выражает поддержку целям и формам работы такой организации, а также ее отдельным мероприятиям. Поддержка может быть выражена в виде высказываний, в том числе в интернете, в предоставлении денежных средств, имущественной, организационно-методической, консультативной или иной помощи.

Согласно ранее одобренным нормам, учредители и руководители таких структур не смогут стать кандидатами в течение пяти лет, а рядовые участники - в течение трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации.

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