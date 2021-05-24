Косачев поиронизировал над идеей Лондона ввести санкции против "СП - 2"

Из всего массива оценок сегодняшнего дня циничная вершина, на мой взгляд, здесь;
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Лондон рассмотрит возможность введения санкций против "Северного потока - 2" из-за инцидента с самолетом Ryanair, заявил глава британского МИД.
Вершина - просто недосягаемая с точки зрения первооснов порядочности и здравого смысла, норм поведения в межгосударственных отношениях и начал (концов) политической адекватности. Чисто британская, увы.
Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.