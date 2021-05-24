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24.05.2021 22:37
Рубрика: Власть

Косачев поиронизировал над идеей Лондона ввести санкции против "СП - 2"

Текст: Константин Косачев (вице-спикер Совета Федерации)
Из всего массива оценок сегодняшнего дня циничная вершина, на мой взгляд, здесь;
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: AFP
Эксперт: Посадка рейса Ryanair состоялась по принятым во всем мире нормам

Лондон рассмотрит возможность введения санкций против "Северного потока - 2" из-за инцидента с самолетом Ryanair, заявил глава британского МИД.

Вершина - просто недосягаемая с точки зрения первооснов порядочности и здравого смысла, норм поведения в межгосударственных отношениях и начал (концов) политической адекватности. Чисто британская, увы.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.

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