Кураторы групп в колледжах будут получать выплату в 5 тыс. рублей с 1 сентября

- Предлагается установить с 1 сентября 2021 года ежемесячные выплаты кураторам в размере по 5 тысяч рублей, по аналогии ‎с выплатами классным руководителям общеобразовательных организаций, - говорится в пояснительной записке. - Ежегодно дополнительная потребность средств из федерального бюджета составит 9,6 млрд рублей в год.

Напомним, ежемесячные выплаты за классное руководство сейчас получают учителя общеобразовательных школ. Однако в колледжах и техникумах педагоги решают сходные задачи. Какие? Вот выдержи из документа:

- создание благоприятных психолого-педагогических условий путем гуманизации межличностных отношений, формирование навыков общения обучающихся, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной солидарности;

- формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, основанного на принятии общечеловеческих и российских традиционных духовных ценностей и практической готовности им следовать;

- формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению ‎к негативным явлениям окружающей социальной действительности;

- взаимодействие с родителями, повышение их педагогической компетентности, в том числе в вопросах информационной безопасности детей;

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;

- формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях современного общества.

- Кроме того, кураторы учебных групп работают с контингентом обучающихся, находящихся нередко в трудных жизненных ситуациях. Перед куратором стоит задача подготовить не только квалифицированного специалиста, ‎но и воспитать гражданина, патриота, человека с наименьшим наследием вредных привычек. Важное место в воспитательной работе образовательных организаций среднего профобразования отводится профилактике употребления психотропных средств, работе ‎по правовому воспитанию и профилактике правонарушений, развитию творческого потенциала обучающихся, организационно-коммуникативных навыков, а также ‎по формированию ценностных ориентаций во взаимоотношениях в коллективе, ‎в студенческом самоуправлении, - говорится в пояснительной записке.