Кураторы групп в колледжах будут получать выплату в 5 тыс. рублей с 1 сентября

Новости

Путин поздравил Патриарха с днем тезоименитства 10:06
Три новых лесных пожара произошли в Тюменской области 10:02
Названы лидеры "Демографического рейтинга" страны 09:56
Матвиенко: Программа "Женщина-лидер" может стать международной 09:54
Матвиенко осмотрела пункт вакцинации от COVID-19 в аэропорту Кемерова 09:46
Пятеро вооруженных бандитов в Москве ограбили квартиру 09:43
Составлен рейтинг самых забывчивых городов России 09:40
Матвиенко обсудила с главой Кузбасса демографию региона 09:33
Сергунина: В Москве открыт набор участников на детско-юношеские соревнования по робототехнике 09:32
В Подмосковье почти год работала подпольная нарколаборатория 09:26
Матвиенко: В закон об удаленной занятости могут быть внесены коррективы 09:23
Собянин представил два проекта благоустройства в историческом центре Москвы 09:19
В Красноярске умер легендарный тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили 08:55
Паводок повредил пути сообщения в Красноярском крае и Хакасии 08:45
Диетологи перечислили самые полезные продукты для переболевших COVID-19 08:25
ТПП предложила ввести выплаты на продукты для нуждающихся 08:24
"Вашингтон" Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли 07:40
Глава Минюста поддержал идею замены трудовых мигрантов заключенными 07:27
СМИ: В России разработают меры по регулированию цен на упаковку 07:17
С начала сезона на наличие энцефалита исследовано более 83 тысяч клещей 06:09
Генпрокуратура: Киберпреступность угрожает нацбезопасности России 05:48
BBC: Вакцины Pfizer и AstraZeneca хорошо защищают от индийского штамма 05:46
В ДР Конго число погибших при извержении вулкана увеличилось до 15 04:40
Вильфанд рассказал о заморозках в Иркутской области и на Дальнем Востоке 03:56
Инфекционист: Пациенты с гриппом и COVID-19 умирают в 2,5 раза чаще 03:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Что происходит с музеем-усадьбой "Ясная Поляна" в год его 100-летия
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
Опрос "РГ": Много ли у вас в школе контрольных работ?
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
24.05.2021 09:39
Рубрика: Общество

Кураторы групп в колледжах будут получать выплату в 5 тыс. рублей с 1 сентября

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения разработало проект постановления правительства, который предусматривает ежемесячные федеральные выплаты кураторам групп в колледжах. По расчетам ведомства, ежемесячные выплаты за классное руководство необходимо обеспечить кураторам 105 065 бюджетных учебных групп. Документ размещен для общественного обсуждения.

- Предлагается установить с 1 сентября 2021 года ежемесячные выплаты кураторам в размере по 5 тысяч рублей, по аналогии ‎с выплатами классным руководителям общеобразовательных организаций, - говорится в пояснительной записке. - Ежегодно дополнительная потребность средств из федерального бюджета составит 9,6 млрд рублей в год.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Минпросвещения проверило учебники истории в школах и колледжах

Напомним, ежемесячные выплаты за классное руководство сейчас получают учителя общеобразовательных школ. Однако в колледжах и техникумах педагоги решают сходные задачи. Какие? Вот выдержи из документа:

- создание благоприятных психолого-педагогических условий путем гуманизации межличностных отношений, формирование навыков общения обучающихся, основанного на принципах взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной солидарности;

- формирование у обучающихся высокого уровня духовно-нравственного развития, основанного на принятии общечеловеческих и российских традиционных духовных ценностей и практической готовности им следовать;

- формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению ‎к негативным явлениям окружающей социальной действительности;

- взаимодействие с родителями, повышение их педагогической компетентности, в том числе в вопросах информационной безопасности детей;

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России;

- формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях современного общества.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Сроки подготовки в колледжах будут изменены

- Кроме того, кураторы учебных групп работают с контингентом обучающихся, находящихся нередко в трудных жизненных ситуациях. Перед куратором стоит задача подготовить не только квалифицированного специалиста, ‎но и воспитать гражданина, патриота, человека с наименьшим наследием вредных привычек. Важное место в воспитательной работе образовательных организаций среднего профобразования отводится профилактике употребления психотропных средств, работе ‎по правовому воспитанию и профилактике правонарушений, развитию творческого потенциала обучающихся, организационно-коммуникативных навыков, а также ‎по формированию ценностных ориентаций во взаимоотношениях в коллективе, ‎в студенческом самоуправлении, - говорится в пояснительной записке.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Реформа образования

Главное сегодня

В Госдуме назвали "Северный поток-2" самой страшной санкцией против США
Генпрокуратура: Киберпреступность угрожает нацбезопасности России
В Минобороны сообщили о готовящейся боевиками провокации в Идлибе
Песков назвал условие обсуждения Крыма на встрече Путина с Зеленским
В Гидрометцентре назвали регионы с аномальной жарой на этой неделе
Есть ли альтернатива ЕГЭ
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длинного рабочего дня