Лавров: При открытии границ ЕС не должен забывать о "незападных" вакцинах

Открытие границ Евросоюза не должно привести к дискриминации. Брюсселю необходимо принять во внимание существование не только произведенных на Западе вакцин. Такое мнение в интервью aif.ru выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что в Европе сегодня предлагается использовать "зеленые цифровые сертификаты". Они будут подтверждать либо факт вакцинации, либо отрицательные результаты теста на коронавирус, либо наличие иммунитета вследствие перенесенного заболевания. Использование подобных "паспортов" поможет восстановить турпотоки внутри сообщества. Однако туристы есть и за его пределами, в связи с этим обсуждается возможность облегчения въезда на территорию ЕС из третьих стран лицам, вакцинированным антиковидными препаратами. "Пока речь идет о вакцинах, одобренных только EMA или ВОЗ", - отметил Лавров, добавив, что обе организации проводят проверку "Спутника V". Глава МИД выразил надежду, что этот вопрос будет носить деполитизированный характер.

По словам министра, "решающее слово в вопросе регулирования въезда туристов из третьих стран остается за странами-членами ЕС, многие из них крайне заинтересованы в возобновлении туризма из России".

Пока же Москва напоминает властям европейских стран, что их шаги не должны носить дискриминационный характер, что необходимо "принимать во внимание существование противоковидных вакцин "незападного" происхождения".