Лавров призвал к сдержанности в оценке ситуации с самолетом Ryanair

Оценивать ситуацию с самолетом Ryanair необходимо на основе всей имеющейся информации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы выступаем за то, чтобы эту ситуацию оценить не сгоряча, не впопыхах, а на основе всей имеющейся информации", - отметил глава российского МИД. Он обратил внимание, что представитель внешнеполитического ведомства Беларуси уже заявил о стремлении Минска гарантировать полную прозрачность в расследовании этого инцидента, готовность в случае необходимости принять международных экспертов. Республика также готова предоставить все необходимые материалы, которые подтвердят, что авиационные власти действовали в рамках международных правил. "Я думаю, что это абсолютно разумный подход", - подчеркнул Лавров.

"Важно на трезвую голову оценить ситуацию, тем более, что белорусские власти готовы предоставить всю необходимую информацию", - отметил глава МИД РФ.