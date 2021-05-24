Лавров рассказал о возможной повестке встречи Путина и Байдена

Президенты России и США самостоятельно определят ключевые темы, которые будут обсуждать в ходе саммита, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, российский лидер готов рассматривать как вопросы двусторонних отношений, так и глобальные проблемы. "Подготовка предложений к повестке дня - это часть процесса изучения американской инициативы о проведении встречи в верхах, - заявил Лавров в интервью aif.ru. - В конечном итоге сами лидеры определят темы для обсуждения на саммите".

Министр также отметил, что в последние годы сложилась нездоровая ситуация в российско-американских отношениях - накопилось достаточно "раздражителей", включая антироссийские санкции и бездоказательные обвинения со стороны Вашингтона в адрес Москвы. Поэтому главным в этом вопросе будет принцип обоюдного интереса и взаимного уважения.