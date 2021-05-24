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24.05.2021 16:47
Рубрика: Культура

В США найден доисторический лес с окаменелыми гигантами

Текст: Денис Передельский
Фото: University Photographer Jason Halley/California State University, Chico Фото: University Photographer Jason Halley/California State University, Chico
Фото: University Photographer Jason Halley/California State University, Chico

В США смотритель парка в Калифорнии случайно обнаружил окаменелый лес возрастом около 10 миллионов лет, в котором находилось большое количество останков давно вымерших животных.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Как сообщает Live Science, это открытие ученые уже назвали одним из самых значительных в истории Калифорнии. Его сделал смотритель парка Грег Франсек, который не сразу понял, что буквально бродит по древнему лесу.

Он рассказал, что сначала обратил внимание на "что-то, похожее на дерево, но гладкое, как камень". При внимательном рассмотрении он понял, что перед ним находится окаменелое дерево. Рейнджер понял это по характерным кольцам в разрезе ствола. Дерево лежало в горизонтальном положении под небольшим углом, одним концом ствола уходя глубоко в землю.

Франсек решил осмотреться и вскоре нашел окаменелости второго дерева, затем - третьего и так далее. Несколько недель спустя смотритель парка вернулся на это место и нашел окаменелости позвоночных. После этого он сообщил о своей находке палеонтологам и геологам из Университета штата Калифорния в Чико.

Далее место находки обследовала междисциплинарная команда во главе профессором палеонтологии Расселом Шапиро. Она обнаружила десятки ископаемых видов животных на участке возле водораздела реки Мокелумне в предгорьях гор Сьерра, расположенных к юго-востоку от города Сакраменто.

Фото: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0247965.g008
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Возраст окаменелостей составляет примерно 10 миллионов лет и датируется эпохой миоцена. По словам Рассела Шапиро, на территории Калифорнии ранее было открыто несколько подобных участков. Однако найденная коллекция окаменелостей является одной из крупнейших для данного штата.

Раскопки заняли почти целый год. За это время команда Шапиро обнаружила сотни останков животных, представляющих десятки видов, а также около 600 окаменелых деревьев. В частности, были обнаружены останки вымершего верблюда размером с современного жирафа, мастодонта и гомфотера, предка современных слонов.

Команда также нашла останки носорогов, гигантских черепах, лошадей и тапиров. Одной из самых любопытных находок стала гигантская окаменелая рыба, которая весила порядка 180 кг. Ученые считают, что эта рыба является предком современного лосося;

По мнению экспертов, многие кости этих первобытных существ, вероятно, были принесены сюда наводнениями. Также установлено, что в то время, когда жили эти давно вымершие существа, данный регион представлял собой дубовый лес, подступавший к океану. Кстати, точное место раскопок исследовательская группа держит в секрете.

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