Лукашенко подписал изменения в законы о СМИ и массовых мероприятиях

Прежде всего, констатируют обозреватели, расширяется перечень информации, распространение которой запрещено в СМИ и на интернет-ресурсах. Речь идет, в частности, о запрете на размещение результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации.

А надзорным органам впредь предоставляется право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, через которые распространяются сведения, направленные на пропаганду экстремистской деятельности или содержащие призывы к такой деятельности.

Вводится и возможность лишения аккредитации журналиста, если им или юридическим лицом, на которое возложены функции редакции СМИ, нарушен установленный порядок аккредитации, либо распространены сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста, либо совершено умышленное противоправное деяние в процессе профессиональной деятельности.

Кроме того, предусматриваются меры, направленные на минимизацию иностранного влияния на информационный рынок. Впредь, согласно законодательству, независимо от времени создания СМИ, их учредителями не могут выступать иностранные юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица с иностранным участием.

Главой государства утверждены также новации и в законе о массовых мероприятиях, после вступления в силу которых, все массовые мероприятия должны проводиться исключительно на основании разрешения местных органов власти. Именно они наделяются правом приостанавливать работу инфраструктуры, включая организаций всех форм собственности, в местах проведения массовых мероприятий.

Закрепляется впредь и ответственность политических партий и общественных объединений за публичные призывы своих руководителей и членов руководящих органов к организации и проведению массового мероприятия до получения разрешения на его проведение.

Вводится запрет и на освещение в режиме реального времени мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Данный запрет будет распространяться, в том числе, и на журналистов СМИ, которым при исполнении своих обязанностей запрещается выступать в качестве организаторов или участников подобных акций.

Основные положения данных законов вступают в силу через месяц после его официального опубликования, сообщает БЕЛТА.