Новости

Макей: Запад пока не запрашивал у Минска информацию по инциденту с самолетом 19:07
Посольство РФ в Минске получило уведомление о задержании россиянки 18:58
Путин по телефону поздравил Патриарха с днем тезоименитства 18:56
Беларусь высылает посла Латвии и всех сотрудников дипмиссии 18:54
Собянин открыл музей нефти в центре Москвы 18:54
Депутат: Восстановление лесов улучшится за счет продления срока аренды 18:53
Госдума рассмотрит запрет на уравнивание роли СССР и Германии в ВОВ 18:52
Депутат: Деревянному домостроению мешает отсутствие инфраструктуры 18:33
Почти треть россиян хотели бы иметь собственное дело 18:08
Посла Колумбии вызвали в МИД РФ 17:57
В Минске опровергли заявления о давлении на экипаж самолета Ryanair 17:55
Депутат: Запрет сельхозпалов может спровоцировать новые лесные пожары 17:47
Вступление в силу закона о ЛесЕГАИС может быть перенесено на полгода 17:43
Президент Боливии привился "Спутником V" 17:39
Эксперт пояснил, зачем нужна адресная продовольственная помощь 17:36
Затмение Суперлуны, которое произойдет в среду, бывает раз в 12 лет 17:28
В Петербурге решили ввести обязательную аттестацию для гидов 17:11
Эксперты оценили шансы Google в деле против Роскомнадзора 17:09
Путин и Жапаров обнялись после переговоров в Сочи 17:01
Тверской подросток погиб в трансформаторе 16:49
Госдума рассмотрит ужесточение ответственности за пьяную езду 25 мая 16:49
Трейлер: Сергей Безруков в роли Бендера в приквеле "12 стульев" 16:35
Средний размер потребкредита в России впервые превысил 300 тысяч рублей 16:15
Володин связал введение локдаунов в странах с недопуском вакцин 16:10
СМИ: Вдова Леонида Филатова, актриса Нина Шацкая умерла от COVID 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
Премьеры недели по ТВ и в Сети с 24 по 30 мая
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
В России начали автоматически предоставлять налоговые вычеты
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
25 мая состоится пресс-конференция, приуроченная к Дню борьбы с рассеянным склерозом
24.05.2021 19:07
Рубрика: В мире

Макей: Запад пока не запрашивал у Минска информацию по инциденту с самолетом

Текст: Юрий Когалов

Ни одна страна пока не запросила у Беларуси данные о переговорах диспетчеров в связи с ситуацией вокруг экстренной посадки самолета Ryanair. Об этом рассказал министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Фото: AFP
Эксперт: Посадка рейса Ryanair состоялась по принятым во всем мире нормам

"Мы заявили, что готовы пригласить экспертов любых международных организаций, в первую очередь ИКАО, ИАТА, для проведения расследования. Любых специалистов, экспертов, чтобы составить объективную картину произошедшего", - отметил глава МИД.

"Мы готовы предоставить любые данные, связанные с этим инцидентом, с самолетом Ryanair, готовы транспарентно проводить расследование этого инцидента с участием в том числе соответствующих международных специалистов​​​. Но ни одна западная страна не запросила информацию на сей счет от белорусской стороны, насколько мне известно, на данный момент", - заявил министр.

При этом он раскритиковал западных политиков за их поспешные заявления. "Не специалисты, подчеркиваю, а политические дяди и тети на Западе, обладающие властью, властными рычагами, буквально в течение 10-15 минут после получения информации об этом инциденте с самолетом уже начали делать соответствующие политические заявления. Естественно, с обвинениями в адрес Беларуси", - отметил Макей. По его словам, это напоминает спланированную провокацию, и именно так произошедшее рассматривают в Минске.

"Поэтому, естественно, мы будем отвечать на подобного рода вещи. Мы не заинтересованы в нагнетании ситуации, обстановки. Много раз подчеркивалось и говорилось о том, что Беларусь заинтересована в том, чтобы развивать нормальные отношения со всеми государствами. Но если о Беларусь и ее народ будут пытаться вытереть ноги, то такие действия не могут и не должны оставаться без ответа", - подчеркнул министр.

В мире экс-СССР Беларусь

Главное сегодня

Лавров призвал к сдержанности в оценке ситуации с самолетом Ryanair
Минтруд и Минздрав разработали новую систему оплаты труда медработников
Объявлены условия для купивших путевки до старта программы детского кешбэка
Пенсионный фонд продлил упрощенный порядок оказания услуг
Эпидемиолог: Заболеваемость COVID-19 в России может снизиться летом
США разрушают Украину в попытках противопоставить ее России
Отставные полицейские Франции опубликовали письмо Макрону