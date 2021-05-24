Макей: Запад пока не запрашивал у Минска информацию по инциденту с самолетом

Ни одна страна пока не запросила у Беларуси данные о переговорах диспетчеров в связи с ситуацией вокруг экстренной посадки самолета Ryanair. Об этом рассказал министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Мы заявили, что готовы пригласить экспертов любых международных организаций, в первую очередь ИКАО, ИАТА, для проведения расследования. Любых специалистов, экспертов, чтобы составить объективную картину произошедшего", - отметил глава МИД.

"Мы готовы предоставить любые данные, связанные с этим инцидентом, с самолетом Ryanair, готовы транспарентно проводить расследование этого инцидента с участием в том числе соответствующих международных специалистов​​​. Но ни одна западная страна не запросила информацию на сей счет от белорусской стороны, насколько мне известно, на данный момент", - заявил министр.

При этом он раскритиковал западных политиков за их поспешные заявления. "Не специалисты, подчеркиваю, а политические дяди и тети на Западе, обладающие властью, властными рычагами, буквально в течение 10-15 минут после получения информации об этом инциденте с самолетом уже начали делать соответствующие политические заявления. Естественно, с обвинениями в адрес Беларуси", - отметил Макей. По его словам, это напоминает спланированную провокацию, и именно так произошедшее рассматривают в Минске.

"Поэтому, естественно, мы будем отвечать на подобного рода вещи. Мы не заинтересованы в нагнетании ситуации, обстановки. Много раз подчеркивалось и говорилось о том, что Беларусь заинтересована в том, чтобы развивать нормальные отношения со всеми государствами. Но если о Беларусь и ее народ будут пытаться вытереть ноги, то такие действия не могут и не должны оставаться без ответа", - подчеркнул министр.