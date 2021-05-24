Мальта первой в ЕС достигла коллективного иммунитета к COVID-19

Мальта стала первой страной ЕС, достигшей коллективного иммунитета. Об этом, как передает Reuters, объявил министр здравоохранения островного государства Крис Ферне.

По его словам, 70 процентов взрослого населения республики получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, 42 процента - две дозы. "Сегодня мы достигли коллективного иммунитета​​​. Вакцина - это оружие против вируса", - заявил Ферне.

Это произошло на три месяца раньше, чем ожидалось, изначально достижение коллективного иммунитета прогнозировали к сентябрю.

В связи с успехом кампании по вакцинации власти Мальты планируют смягчить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, Так, с июля лица, получившие две дозы вакцины, смогут больше не носить маски на улице. Впрочем, в помещениях этот атрибут все еще останется обязательным. В ближайшее время планируется ввести сертификаты вакцинации.

Согласно данным Национального статистического управления, на конец декабря 2019 года на Мальте проживало 514 564 человека. Из них 441 186 человек в возрасте старше 16 лет. Именно с этого возраста в республике прививают от коронавируса.