Матвиенко: В закон об удаленной занятости могут быть внесены коррективы

Совет Федерации постоянно мониторит ситуацию на рынке труда, в случае необходимости в законодательство об удаленной работе могут быть внесены изменения, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на выездной сессии Евразийского женского форума, который проходит в Кемерове 24-25 мая. Тема дискуссии - "Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19".

Глава Совфеда отметила, что пандемия внесла существенные изменения в повседневную жизнь, "вынужденные ограничения способствовали ускоренной цифровизации практически во всех сферах, включая трудовые отношения". Она напомнила, что в прошлом году был разработан и принят федеральный закон о работе в дистанционном режиме.

Сенаторы ведут постоянный мониторинг ситуации на рынке труда, в том числе - в секторе удаленной занятости населения. "При необходимости будем вносить в законодательство соответствующие коррективы", - заявила Валентина Матвиенко.

По ее оценке, удаленная занятость открывает новые возможности и перед женщинами, например, перед мамами с маленькими детьми и теми, у кого есть особенности здоровья