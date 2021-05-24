Медики указали три привычки, снижающие риск развития рака

Уменьшить риск возникновения злокачественных опухолей могут несколько привычек. Об этом рассказал онколог-химиотерапевт Андрей Базылев, сообщает "Пятый канал".

Чтобы свести вероятность возникновения опасных заболеваний в толстой или прямой кишке, нужно соблюдать несложные правила: придерживаться сбалансированного питания, не злоупотреблять алкоголем и позволить себе больше отдыхать. Эти здоровые привычки могут снизить вероятность развития колоректального рака.

Кроме того, врач уточнил, что не стоит принимать на веру результаты некоторых исследований, показывающие, что опасность алкогольных напитков для развития онкологических процессов невелика. Такие выводы не соответствуют реальности, так как человек, не принимающий алкоголь, может употреблять препараты со спиртом или напитки, содержащие алкоголь.

Положительное влияние на риск развития опухолевых процессов в организме окажет отказ и от других вредных привычек.