МИД Греции: У привитых "Спутником V" туристов не будет проблем с въездом

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заверил, что у вакцинированных "Спутником V" туристов не будет никаких проблем с въездом в Грецию. Об этом он заявил по итогам переговоров в Сочи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Греция, конечно же, признает сертификаты о вакцинации "Спутником V". У любого человека, который обладает этим сертификатом и хочет приехать в Грецию, не будет никаких проблем", - отметил министр. Впрочем, для пересечения границы также подойдут отрицательный тест на коронавирус или тест на наличие антител.

По его словам, Афины готовы расширить авиасообщение с Россией для облегчения обмена туристами. "Для облегчения взаимного передвижения граждан России и Греции мы предложили организовать новые авиалинии между нашими странами", - рассказал Дендиас.