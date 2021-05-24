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24.05.2021 14:38
Рубрика: В мире

МИД РФ сравнил данные об СНВ России и США

Текст: Юрий Когалов
Министерство иностранных дел РФ опубликовало информацию о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений России и США.

По данным на 1 марта 2021 года, Россия располагает 517 единицами развернутых межконтинентальных баллистических ракет, развернутых баллистических ракет подводных лодок и развернутых тяжелых бомбардировщиков. У США этот показатель равняется 651. С учетом неразвернутых установок и бомбардировщиков, их количество вырастает до 767 и 800 единиц соответственно. При этом количество боезарядов, которые несут развернутые МБР, БРПЛ и тяжелые бомбардировщики составляет 1456 единиц у России и 1357 единиц у США.

Фото: iStock
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На Смоленской площади в очередной раз обратили внимание, что заявленный США показатель в 800 единиц МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков был достигнут "не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из зачета по Договору о СНВ 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н". Как обратили внимание в МИД РФ, их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения.

Кроме того, четыре шахтные пусковые установки были заявлены как учебные и теперь не включаются в расчеты.

Благодаря этим подсчетам видно, что общий объем СНВ США превышает установленный Договором о стратегических наступательных вооружениях предел на 101 единицу.

В мире США Правительство МИД Договор об СНВ

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