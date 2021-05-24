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24.05.2021 20:16
Рубрика: Власть

Совет - даром

Минюст предлагает запретить навязывать платные услуги под видом бесплатной юрпомощи
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(8463)
Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил о масштабных предложениях по совершенствованию системы бесплатной юридической помощи. В частности, предлагается создать своеобразный знак качества для тех, кто оказывает такую помощь. При этом будет запрещено навязывать платные услуги под видом бесплатной помощи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы будем разрабатывать стандарты бесплатной юридической помощи, мы планируем также создание определенного бренда, который будем давать только тем, кто достоин, - сказал Константин Чуйченко. - Мы исходим из того, что никоим образом нельзя бесплатную юридическую помощь оборачивать в платную юридическую помощь".

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
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Заявление прозвучало в ходе выступления министра юстиции России в Совете Федерации. Как сообщил Константин Чуйченко, планируется подготовить изменения в действующее законодательство, где ясно и четко будет прописано: субъект бесплатной юридической помощи не вправе оказывать платные юридические услуги. Иными словами, центры бесплатной юридической помощи должны быть обособленными структурами, не входящими в коммерческие юрфирмы.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что подобные программы учат людей защищать свои права, доказывают людям на деле, что законы - это реально работающие на благо граждан механизмы. "Программа бесплатной юридической помощи - одно из ключевых направлений деятельности Ассоциации юристов России. Помощь тем, кто нуждается в правовой поддержке, можно рассматривать и как параллельное правовое просвещение населения", - отметил председатель Владимир Груздев.

Система бесплатной правовой помощи разделяется на государственную и негосударственную.

"К сожалению, многие недобросовестные юристы стали под видом якобы бесплатной помощи навязывать свои платные услуги, зачастую некачественные. С этим надо бороться, и АЮР поддерживает начинания Минюста. Специальный знак для проверенных участников системы бесплатной правовой помощи станет, прежде всего, ориентиром для граждан, позволит им избежать попадания в руки недобросовестных представителей нашей профессии", - подчеркнул он.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Председатель Правления АЮР также рассказал, что при поддержке Фонда президентских грантов Ассоциацией был создан бесплатный сервис "Защита социальных, трудовых прав граждан и малого бизнеса". Юридические консультации абсолютно бесплатны, все вопросы и ответы проходят модерацию со стороны Ассоциации юристов России. Заявку на бесплатную консультацию можно оставить на сайте и по телефону "горячей линии": 8-800-201-84-97.

Также в регионах России работают 25 центров бесплатной юридической помощи, где можно получить личную консультацию.

Власть Право Юрконсультация Правительство Минюст

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