Министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил о масштабных предложениях по совершенствованию системы бесплатной юридической помощи. В частности, предлагается создать своеобразный знак качества для тех, кто оказывает такую помощь. При этом будет запрещено навязывать платные услуги под видом бесплатной помощи.

"Мы будем разрабатывать стандарты бесплатной юридической помощи, мы планируем также создание определенного бренда, который будем давать только тем, кто достоин, - сказал Константин Чуйченко. - Мы исходим из того, что никоим образом нельзя бесплатную юридическую помощь оборачивать в платную юридическую помощь".

Заявление прозвучало в ходе выступления министра юстиции России в Совете Федерации. Как сообщил Константин Чуйченко, планируется подготовить изменения в действующее законодательство, где ясно и четко будет прописано: субъект бесплатной юридической помощи не вправе оказывать платные юридические услуги. Иными словами, центры бесплатной юридической помощи должны быть обособленными структурами, не входящими в коммерческие юрфирмы.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев подчеркнул, что подобные программы учат людей защищать свои права, доказывают людям на деле, что законы - это реально работающие на благо граждан механизмы. "Программа бесплатной юридической помощи - одно из ключевых направлений деятельности Ассоциации юристов России. Помощь тем, кто нуждается в правовой поддержке, можно рассматривать и как параллельное правовое просвещение населения", - отметил председатель Владимир Груздев.

Система бесплатной правовой помощи разделяется на государственную и негосударственную.

"К сожалению, многие недобросовестные юристы стали под видом якобы бесплатной помощи навязывать свои платные услуги, зачастую некачественные. С этим надо бороться, и АЮР поддерживает начинания Минюста. Специальный знак для проверенных участников системы бесплатной правовой помощи станет, прежде всего, ориентиром для граждан, позволит им избежать попадания в руки недобросовестных представителей нашей профессии", - подчеркнул он.

Председатель Правления АЮР также рассказал, что при поддержке Фонда президентских грантов Ассоциацией был создан бесплатный сервис "Защита социальных, трудовых прав граждан и малого бизнеса". Юридические консультации абсолютно бесплатны, все вопросы и ответы проходят модерацию со стороны Ассоциации юристов России. Заявку на бесплатную консультацию можно оставить на сайте и по телефону "горячей линии": 8-800-201-84-97.

Также в регионах России работают 25 центров бесплатной юридической помощи, где можно получить личную консультацию.