Минтруд и Минздрав разработали новую систему оплаты труда медработников

С 1 ноября в России планируется внедрять пилотный проект по переводу врачей, среднего и младшего медицинского персонала на новую систему оплаты труда.

Сначала, как рассказали "Российской газете" в Минтруде, пилотный проект апробируют в семи регионах. Проект правительственного постановления об этом разработан Минтрудом и Минздравом и представлен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Напомним, что президент России Владимир Путин неоднократно обращал внимание на большую разницу в размерах окладов руководителей медучреждений и рядовых врачей. В большинстве случаев размер зарплаты персонала существенно зависит от решений, принимаемых руководителями медучреждений. Многие регионы предоставили право учреждениям самостоятельно определять размеры окладов. В отрасли отсутствуют единые перечни стимулирующих и компенсационных выплат.

По данным статистики за 2020 год, средняя зарплата для врачей всех специализаций в среднем по стране составляла 91,7 тыс. рублей в месяц; для среднего медперсонала - 47 тыс. рублей; для младшего медперсонала - 41 тыс. рублей. При этом даже внутри одного региона у специалистов одного и того же профиля заработная плата может сильно отличаться от средних значений.

Как отмечают в Минтруде, в конце прошлого года правительство получило право утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Соответствующие поправки были внесены в Трудовой Кодекс. Минтрудом были собраны и проанализированы данные об оплате труда работников в более чем 150 тыс. бюджетных учреждений, в том числе и в организациях здравоохранения.

"На основе этих данных прорабатываются критерии к отраслевым системам оплаты труда, в первую очередь - в сфере здравоохранения. Выработка требований к отраслевой системе оплаты труда для пилотирования будет завершена к 1 октября. С первого ноября пилотный проект стартует в семь субъектах и продлится пять месяцев", - пояснили "РГ" в Минтруде.

При разработке требований используются данные за 2020 год, в том числе за период распространения коронавирусной инфекции. Именно с учетом того, что пандемия оказала существенное влияние и на уровень загруженности медицинских работников, и на структуру работы медицинских учреждений, предлагается сначала провести пилотирование этих критериев.

При проведении пилота предусмотрены защитные нормы: заработная плата медработников во время пилота не может быть ниже зарплаты по старой системе оплаты труда, подчеркнули в министерстве труда.

По результатам пилота будут определены требования к отраслевой системе оплаты труда медработников: к размерам должностных окладов, а также единые перечни выплат стимулирующего и компенсационного характера.