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24.05.2021 23:03
Рубрика: Общество

Минздрав России получил награду ВОЗ за борьбу с курением

Текст: Ирина Невинная

Минздрав России удостоен награды ВОЗ за вклад в борьбу с табакокурением. Перечень лауреатов опубликован сегодня ВОЗ.

Фото: iStock
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Награждение, приуроченное к Дню отказа от табака, происходит ежегодно - ВОЗ отмечает отдельных лиц или организации, активно добивающиеся уменьшения потребления сигарет, табака и других никотинсодержащих продуктов. Свои списки награжденных ВОЗ формирует в каждом из регионов присутствия. Россия вошла в список лауреатов Европейского региона.

В Минздраве отмечают, что антитабачные меры, принимаемые Россией, включая законодательное регулирование, а также информационную кампанию по профилактике неинфекционных заболеваний, традиционно получают высокую оценку ВОЗ.

"Профилактика неинфекционных заболеваний, ассоциированных с курением - важное направление работы Министерства по формированию культуры здорового образа жизни, и она даёт серьезные результаты", отмечают в ведомстве.

Распространенность потребления табака среди взрослых снизилась на 14 процентных пунктов (с 39,4% в 2009 г. до 25% в 2020).

Общество Здоровье Правительство Минздрав Международные организации ВОЗ Алкоголь и табак

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