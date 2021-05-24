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24.05.2021 15:27
Рубрика: В мире

Миротворцы РФ сопроводили армянских паломников в монастырь Амарас

Текст: Юрий Гаврилов
80 армянских паломников в сопровождении российских миротворцев посетили древний христианский монастырь Амарас. Он находится в непосредственной близости от линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе. "Эти люди прибыли из города Степанакерт и близлежащих к монастырю городов и деревень", - сообщили в Минобороны РФ.
Вид на монастырь Амарас в селе Мачкалашен Мартунинского района в Нагорном Карабахе. Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости Вид на монастырь Амарас в селе Мачкалашен Мартунинского района в Нагорном Карабахе. Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Вид на монастырь Амарас в селе Мачкалашен Мартунинского района в Нагорном Карабахе. Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости

"Большое спасибо, что вы здесь, что вы охраняете нас. Мы очень благодарны вам и хотим, чтобы вы всегда были здесь", - поблагодарила наших военных паломница Весмира Габриэлян. - Пусть Бог благословит вас и желаем, чтобы все у вас было хорошо, и чтобы на нашей родной земле всегда был мир".

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"Голубые каски" из России уже выполняли подобные задачи. Так, в начале весны они обеспечили безопасный проход армянских паломников к древнему христианскому комплексу Дадиванк. Он расположен на территории Кельбаджарского района, который в соответствии с трехсторонним заявлением президентов России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года перешел под контроль Азербайджана.

Ранее российские миротворцы также сопроводили армян в монастырь Амарас.

Напомним, что в результате достигнутых в ноябре прошлого года договоренностей военнослужащие Азербайджана обязаны беспрепятственно допускать армянских паломников на территорию христианских религиозных святынь. За соблюдением этого требования следят российские миротворцы. Они же сопровождают паломников. Более того, для обеспечения их безопасности в том же Дадиванке один из наблюдательных постов наших "голубых касок" оборудовали поблизости от архитектурного комплекса.

В мире экс-СССР Армения Общество Религия Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Проблема Нагорного Карабаха

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