Мишустин дал поручения по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме

Минздрав и Минфин должны выделить не менее 25 миллиардов рублей на специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь и еще не менее 25 миллиардов - на помощь людям, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция. До 28 мая министерства подготовят проект акта о направлении средств на завершение ряда строящихся больниц и диспансеров, чье финансирование урезали из-за перераспределения денег на борьбу с COVID-19 в 2020 году.

До 21 мая Минтруд и Минфин обязаны представить распоряжение о выделении из резервного фонда 9,58 миллиарда рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, в том числе креслами-колясками, протезами, специальными ортопедическими изделиями.

В беседе с депутатами затрагивались вопросы раскрытия промышленного потенциала. Минпромторг до 15 июля проработает предложения по дополнительной поддержке импортозамещения, а до 2 августа - утвердить отраслевые планы импортозамещения.

Для уточнения статуса апартаментов вице-премьеру Марату Хуснуллину поручено до 1 июля создать специальную рабочую группу с участием сенаторов и депутатов, а Минстрою - продолжить работу по совершенствованию правовых норм.

Наконец, премьер дал время до 18 июня, чтобы Минфин, Минприроды и Минэкономразвития подготовили норму об исключении штрафов за нанесение предприятиями экологического ущерба из налогооблагаемой базы. Эти затраты не должны финансироваться компаниями как текущие расходы, заявил Мишустин, выступая в Госдуме.